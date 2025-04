भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हुई वृद्धि, 1.57 अरब डॉलर बढ़कर हुई 677.83 अरब डॉलर

Investors' wealth in the stock market increased: पिछले 4 कारोबारी सत्रों में शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी (Sensex and Nifty) में 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। अमेरिका के शुल्क पर अस्थायी रोक, विदेशी निवेशकों (Investors) की घरेलू बाजार में वापसी और दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी के कारण बाजार बढ़त में रहा है।