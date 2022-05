नौकरी के लिए आजमाएं लाल किताब के अचूक उपाय

Try the surefire remedies of for job : नौ ग्रहों में बुध को नौकरी, व्यापार, बुद्धि, लेखन सहित मजबूत दांत, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बुध के खराब होने पर जातक नौकरी या में स्थायी कार्य नहीं कर पाता है। उसके दांत वक्त के पहले ही खराब हो जाते हैं, उसकी सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाती है। जातक तुतलाने लगता है या वाणी खराबहो जाते है। झूठ बोलने या गप्प लड़ाने की आ‍दत पड़ जाती है। आओ जानते हैं कि नौकरी के लिए में क्या है अचूक उपाय।