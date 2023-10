क्या कुंआरी लड़कियां भी रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत?

Do not do these things on Sharad Purnima: आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन शरद पूर्णिमा पर इस बार चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। चंद्रग्रहण का साया होने के कारण शरद पूर्णिमा पर बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आओ जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर कौनसे वर्जित कार्य करने से हो सकता है नुकसान।