पुंछ में आतंकियों के साथ गोलीबारी, तलाशी अभियान शुरू

There is no relief from heat in Delhi : राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। गुरुवार को इस गर्मी के मौसम का अब तक का दूसरा सबसे अधिक तापमान दर्ज किया। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पिछले 4 दिन से भीषण गर्मी पड़ रही है।