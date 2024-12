जम्मू-कश्मीर के पुंछ में गिरा सेना का वाहन, 5 जवानों की मौत, कई घायल

जम्मू-कश्मीर के पूंछ जिले में सेना का वाहन खाई में गिर गया। मीडिया खबरों के मुताबिक इसमें कई जवान घायल हो गई। मीडिया खबरों के अनुसार सभी जवान शाम को लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) की ओर जा रहे थे। घायल जवानों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सेना की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया।

All ranks of #WhiteKnightCorps extend their deepest condolences on the tragic loss of five brave soldiers in a vehicle accident during operational duty in the #Poonch sector.