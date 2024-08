1 कनेक्शन से चलाएं 2 टीवी, 800+ चैनल्स और 13 OTT Apps, Jio TV Plus 2 in 1 Offer में क्या है खास

Jio TV Plus 2 in offer : रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए जियो टीवी प्लस टू इन वन ऑफर (Jio TV Plus 2 in 1 Offer) पेश किया है। इस ऑफर के तहत ग्राहक अब एक ही जियो एयर फाइबर कनेक्शन से 2 टीवी एक साथ चला सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को 800 से अधिक डिजिटल टीवी चैनल्स और 13 ओटीटी एप्स की सुविधा मिलती है। यह सेवा जियो टीवी प्लस एप के माध्यम से उपलब्ध है।

जियो टीवी प्लस एप 10 भाषाओं और 20 कैटेगरी में 800 डिजिटल टीवी चैनलों तक पहुंच प्रदान करता है। यूजर्स एक ही लॉगिन से 13 से अधिक लोकप्रिय ओटीटी एप्स का आनंद ले सकते हैं।

जियो टीवी प्लस एप की प्रमुख विशेषताओं में सिंगल साइन-ऑन विकल्प, स्मार्ट टीवी रिमोट संगतता, और पर्सनलाइज्ड कंटेंट शामिल हैं। ग्राहक स्मार्ट फिल्टर्स का उपयोग करके आसानी से चैनल खोज सकते हैं। प्लेबैक स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और पहले से प्रसारित शो भी देख सकते हैं। यह सेवा सभी जियो एयर फाइबर प्लान्स पर उपलब्ध है। जियो फाइबर पोस्टपेड में यह 599 रुपए, 899 रुपए और इससे अधिक के प्लान्स पर उपलब्ध हैं। जियो फाइबर प्रीपेड में यह 999 रुपए और इससे अधिक के प्लान्स पर उपलब्ध है।

जियो टीवी एप पर उपलब्ध प्रमुख चैनलों और ओटीटी एप्स में कलर्स टीवी, स्टार प्लस, और जी टीवी जैसे लोकप्रिय नेटवर्क शामिल हैं। इसके साथ ही डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लिव, और ज़ी फाइव जैसे ओटीटी प्लेटफार्म भी उपलब्ध हैं।

शुरू करने के लिए, अपने स्मार्ट टीवी के एप स्टोर से जियो टीवी प्लस एप डाउनलोड करें, अपने रजिस्टर्ड जियो फाइबर या जियो एयर फाइबर मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और तुरंत विशाल कंटेंट लाइब्रेरी का आनंद लेना शुरू करें। इस ऑफर के साथ, जियो टीवी तेजी से भारत का सबसे बड़ा कंटेंट एग्रीगेटर प्लेटफार्म बनता जा रहा है, जो विभिन्न प्लेटफार्म्स पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या कनेक्शन के मनोरंजन तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है।