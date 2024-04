चेन्नई सुपर किंग्स ने चोटिल हुए ओपनर की जगह चुना यह धुआंधार पेसर (Video)

चेन्नई सुपर किंग्स ने कॉनवे को 2022 की नीलामी में उनके बेस प्राइस एक करोड़ रूपए में खरीदा था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने आईपीएल में अब तक 23 मैचों में 46.12 की औसत और 141.28 की स्ट्राइक रेट से 924 रन बनाए हैं।

डेवोन कॉनवे ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लगातार दमदार प्रदर्शन दिए हैं। अपने पहले सीज़न (2022) में, उन्होंने सात मैचों में 145.7 के औसत से 252 रन बनाए, जबकि पिछले साल, उन्होंने 15 मैचों में 139.7 के औसत से 672 रन बनाए, जिसमें गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) के खिलाफ फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी शामिल है।

RICHARD GLEESON IS NOW A SUPER KING...!!!



- Gleeson has replaced Devon Conway in CSK for IPL 2024.pic.twitter.com/HUWFHR33Kh