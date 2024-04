बल्लेबाजी में फ्लॉप पर कप्तानी में हिट केएल राहुल, बनाया यह रिकॉर्ड

Every great batsman faces rough patches. Use this time to refine your skills, trust your instincts, and come back stronger than ever. You've got the talent, KL Rahul, now show the world your resilience!"@klrahul #KLRahul pic.twitter.com/5uUB4HYOsV

— Dinesh Yadav (@KL_CrazeCorner) April 8, 2024

21-year-old Mayank.

23-year-old Bishnoi.

24-year-old Naveen.

25-year-old Thakur.

25-year-old Siddarth.





We have one of the youngest bowling groups in IPL 2024 & have defended the total at Chinnaswamy. Well led by captain KL Rahul...!!!@klrahul || #KLRahul pic.twitter.com/JQFcqHJMoj

— Juman Sarma (@cool_rahulfan) April 3, 2024

13-0 when defending 160+ pic.twitter.com/Zt67qS7p15

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 8, 2024

टी-20 क्रिकेट में केएल राहुल अपनी सुस्त स्ट्राइक रेट के लिए कुख्यात हैं। आईपीएल 2024 में भी बल्ले से वह अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। अब तक उन्होंने 4 मैचों में 31 के औसत और 128 की स्ट्राइक रेट के साथ 126 रन बनाए हैं। इसमें से उन्होंने 58 रन पहले ही मैच में राजस्थान के खिलाफ बनाए थे।हालांकि अगर उनकी बल्लेबाजी को छोड़ दे तो उन्होंने कप्तानी में टीम लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए खासा कुछ किया है। केएल राहुल ने पहले मैच में भी राजस्थान को कड़ी टक्कर दी थी। इसके बाद टीम ने बैंगलूरू, पंजाब और फिर पहली बार गुजरात पर फतह हासिल की। केएल राहुल ने गेंदबाजों का बेहतरीन उपयोग किया और सिर्फ मयंक यादव और यश ठाकुर जैसे गेंदबाजों से अपनी टीम को जीत दिलवाई है। पहले बल्लेबाजी करके तो लखनऊ को हराना नामुमकिन हो जाता है यह आंकड़े दिखाते हैं।खेल के हर विभाग में गुजरात टाइटंस को बौना साबित करते हुये लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने रविवार को टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में न सिर्फ जीत की हैट्रिक पूरी कर अंकतालिका में अपनी स्थिति में सुधार किया बल्कि पिछले सत्र में मिली हार का बदला भी ले लिया।अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की धीमी दिख रही पिच पर मार्कस स्टॉयनिस (58),केएल राहुल (33) और निकोलस पूरन (32 नाबाद) की सूझबूझ भरी पारियों की मदद से एलएसजी ने पांच विकेट पर 163 रन का सामान्य स्कोर खड़ा किया और बाद में यश ठाकुर (30 रन पर पांच विकेट) और कृणाल पांड्या (11 रन पर तीन विकेट) की कातिलाना गेंदबाजी से गुजरात की पारी को 18.5 ओवर के खेल में 130 रन पर समेट कर 33 रन की आसान जीत दर्ज कर ली।आईपीएल में यश ठाकुर का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। गुजरात ने 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुये तेज शुरुआत की थी। कप्तान शुभमन गिल (19) और साई सुदर्शन (31) ने पहले पावर प्ले में नौ रन प्रति ओवर के औसत से रन बटोरे मगर यश ने पारी के छठे ओवर की आखिरी गेंद पर गिल को चलता कर दिया। इंपेक्ट प्लेयर के रुप में आये केन विलियम्सन (1) भी अपना प्रभाव नहीं छोड सके जब रवि विश्नोई ने उन्हे अपनी ही गेंद पर लपक लिया।गुजरात के विकेटों का पतझड़ शुरु होते ही रनों की रफ्तार में ब्रेक लग गया और विजय शंकर (17) और राहुल तेवतिया (30) ही लखनऊ की गेंदबाजी आक्रमण का कुछ हद तक सामना कर सके।इससे पहले कप्तान केएल राहुल का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सही साबित नहीं दिख रहा था जब गुजरात के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने अपने पहले ही ओवर में इन फार्म बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (6) को आउट कर मेजबान टीम को जोरदार झटका दिया। डिकॉक मिडिल स्टंप पर गुड लेंथ गेंद को स्लाग करने के प्रयास में थर्ड मैन पर खड़े नूर अहमद के हाथों में समा गयी। उमेश ने अपने लगातार दूसरे ओवर में नये बल्लेबाज देवदत्त पड्डिक्कल (7) को चलता कर मेजबान टीम को मुश्किलों के भंवर में फंसा दिया।इस भंवर से निकालने का जिम्मा केएल राहुल और मार्कस स्टाॅयनिस का था जिन्होने सिंगल्स डबल्स की मदद से स्कोरबोर्ड को चलाये रखा और ढीली गेंदों को चौके और छक्कों में तब्दील किया। इस बीच के एल राहुल की 31 गेंदो की पारी का अंत पारी के 13वें ओवर में महाराष्ट्र के युवा तेज गेंदबाज दर्शन नालकंडे ने किया। रन गति को बढाने के प्रयास राहुल लांग आन पर खड़े राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट हुये और टीम का स्कोर तीन विकेट पर 91 रन हो गया था।मार्कस स्टॉयनिस ने भी अपने हाथ खोले मगर वे भी नालकंडे का दूसरा शिकार बने। उन्होने नालकंडे के ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया और चौथी गेंद में इस प्रयास को रिपीट कर मैदान में मौजूद करीब 45 हजार दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया मगर अगली ही गेंद पर वह युवा गेंदबाज के वेरिएशन को पढ़ नहीं पाए और गेंद को पुल करने के प्रयास में विकेटकीपर के हाथो आसानी से आउट हुये। उन्होने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान 43 गेंद खेल कर चार चौके और दो छक्के लगाये।उधर नये बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अपने स्वाभाव के अनुरुप तेज गति से रन बटोरने का क्रम जारी रखा मगर गुजरात के गेंदबाजों ने उन्हे ज्यादा छूट नहीं दी। पूरन ने आयुष बडोनी (20) के साथ मात्र 20 गेंदों में 31 रन जोड़ कर लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण बनाने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी। बडोनी राशिद खान का शिकार बने।