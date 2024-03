फैफ डु प्लेसिस ने माना कि विराट के साथ बल्लेबाजी करने में जो एडवेंचर है वह और कहां

Devotees arrived to enjoy the Lathmar Holi of Barsana : पूरा ब्रज होली के रंगों में सराबोर हो चुका है, राधा नगरी बरसाना से नंदगांव हुरियारों को जैसे ही होली खेलने का न्यौता मिला तो वह सजधजकर बरसाना लट्ठमार होली खेलने पहुंच गए। ब्रजभूमि पर इस होली को देखने के लिए देवता स्वयं जमीं पर आते हैं, वहीं बरसाने की इस प्रसिद्ध होली का आनंद लेने के लिए दुनियाभर से लोग मथुरा पहुंचे हुए हैं।