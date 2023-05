नो बॉल पर मिल गया था अब्दुल समद का विकेट, संदीप शर्मा की एक गलती से राजस्थान से छिना मैच

— Vaibhav Sharma (@vaibhav_4x) May 7, 2023

Kavya maran sad Abdul Samad wicket at last ball

2nd pic- Kavya maran happy after won the match on no ball benefit #RRvsSRH #sandeepsharma #kavyamaran #samad #phillips #IPL2023 pic.twitter.com/U58eEJ7amB

— Pankaj Chaurasiya (@imPankaj009) May 7, 2023

Sandeep Sharma won’t be able to sleep tonight.





Rajasthan will never forget this no ball pic.twitter.com/UaBPEr2Pni — ANSHUMAN (@AvengerReturns) May 7, 2023

Sandeep Sharma is our academy's proud member. He performed in right time#AbdulSamad #sandeepsharma #NoballAcademy pic.twitter.com/vYHwmrLYF4

— Academy of Noballs (@NoBallAcademy) May 7, 2023

This no ball of Sandeep Sharma might cost Rajasthan Royals their spot in the playoffs. They've lost 5 matches of last 6. pic.twitter.com/q39zNiE11J

आईपीएल में खेला गया राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद का मैच किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं था। संदीप शर्मा ने अंतिम गेंद पर मिड ऑफ पर खड़े जॉस बटलर के हाथों उन्हें कैच करवा ही दिया था लेकिन इसके बाद ही नो बॉल का सायरन बज गया और अंपायर ने इशारा किया।यह वाक्या तब हुआ जब राजस्थान को अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे। लेकिन इस नॉ बॉल के बाद आंकड़ा बदल गया और राजस्थान को 1 गेंद में 3 रन चाहिए थे। अब्दुल समद ने अंतिम गेंद पर गलती नहीं की और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया।लगातार 3 मैच हार चुकी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह संजीवनी की तरह था। हालांकि राजस्थान हार के बावजूद अंतिम 4 में बनी हुई है लेकिन अब यहां से लगभग हर मैच जीतने की मजबूरी राजस्थान पर है।इस सनसनीखेज अंत के बाद ट्विटर पर संदीप शर्मा और अब्दुल समद को लेकर फैंस ने कई ट्वीट किए। कई फैंस का मानना था कि संदीप शर्मा को रविवार रात नींद नहीं आएगी।