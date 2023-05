राशिद खान ने जीता दिल, 4 विकेट लेने के बाद 32 गेंदो पर 79 रन बनाए तो ट्विटर ने कहा वाह

Rashid Khan is an absolute genius. pic.twitter.com/Yn1y3qR4Qe — Akif (@KM_Akif) May 12, 2023

The chants of "Rashid,Rashid!" When Rashid Khan started cramping up, urging him on to continue batting





This is the spirit of the Wankhede crowd, we applaud incredible performances even from the opposition pic.twitter.com/Mr09zdj1Un — Anuj Nitin Prabhu (@APTalksCricket) May 13, 2023

1. Batsman when Rashid khan walks in

2. Bowlers when Rashid khan walks in #MIvsGT pic.twitter.com/oXpreO4YJS — Vivek Gautam (@Imvivek04) May 12, 2023

12 मई को Mumbai Indians से 27 रनों से हारने के बाद अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली Gujrat Titans अपने नाम के आगे 'Q' (Qualifier) तो नहीं लगा सकी लेकिन उनके खिलाडी Rashid Khan ने मैच में यह ज़रूर सुनिश्चित किया कि उनकी टीम एक बड़े अंतर (50-60 रन) से मैच न हारे।मुंबई के Wankhede Stadium में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैंसला किया था, उसके जवाब में मुंबई ने गुजरात के सामने 219 का लक्ष्य रखा। गुजरात की बल्लेबाजी, इस लक्ष्य का पीछा करते वक़्त शुरू से ही फीकी पड़ गई। पहला ओवर जेसन बेहरेनडॉर्फ की तरफ से एक टाइट ओवर था, दूसरे ओवर में मुंबई इंडियंस के Impact Player Akash Madhwal ने रिधिमान साहा का विकेट लिया।उसके बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट लेते रहे। गुजरात ने लगभग 100 के स्कोर तक अपने 7 विकेट गवा दिए थे। फिर आए राशीद खान जिन्होंने मुंबई की पारी में 4 ओवरों में 30 रन देकर कूल 4 विकेट भी अपने नाम किये थे। राशीद खान ने सिर्फ 32 गेंदों में 79 बनाकर गुजरात के लिए एक धमासान पारी खेली। हालांकि, उनकी यह पारी गुजरात टाइटंस को जीता नहीं पाई लेकिन राशिद खान ने गुजरात को एक बड़े मार्जिन (Margin) से हारने से बचा लिया। IPL इतिहास में नंबर 8 बल्लेबाज द्वारा यह उच्चतम स्कोर था (highest score ever by No.8 batter in IPL history)इस से पहले आठवे नंबर पर सबसे उच्चतम स्कोर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के Pat Cummins का था (66) जो इसी स्थान पर आईपीएल 2021 के मैच के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आया था।भारत के पूर्व विकेटकीपर Parthiv Patel ने राशिद की इस पारी की सराहना करते हुए JioCinema पर कहा :“राशिद खान, गेंदबाज, और राशिद खान, बल्लेबाज, दोनों बदल गए। यह एक शानदार पारी थी। मुझे लगता है कि खेल लगभग हो चुका था। लेकिन उनकी अन्य योजनाएँ थीं। मुंबई इंडियंस बड़ी जीत चाहती थी लेकिन उसके रास्ते में राशिद थे। मेरे लिए, यह सबसे अच्छी पारी है जो एक निचले मध्य क्रम के बल्लेबाज ने लंबे समय में खेली है।गुजरात टाइटंस 16 पॉइंट्स के साथ इस वक़्त आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, वहीँ मुंबई इंडियंस 14 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर।बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, अहमदाबाद (15 मई)बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बैंगलोर (21 मई)बनाम लखनऊ सुपर जाइंट्स, इकाना स्टेडियम, लखनऊ (16 मई)बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई (21 मई)