MIvsLSG 81 रनों से रौंदकर मुंबई ने लखनऊ को किया IPL 2023 से बाहर

कैमरन ग्रीन (23 गेंद, 41 रन) और सूर्यकुमार यादव (20 गेंद, 33 रन) की आतिशी अर्द्धशतकीय साझेदारी के बाद आकाश मधवाल (5/5) की घातक गेंदबाजी से मुंबई इंडियन्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के एलिमिनेटर मुकाबले में बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रन से रौंदकर दूसरे क्वालीफयर में जगह बना ली।ग्रीन-सूर्य ने 38 गेंद पर 66 रन की साझेदारी की, जबकि नेहाल वढेरा ने 12 गेंद पर 23 रन का बहुमूल्य योगदान देकर मुंबई को 182 रन तक पहुंचाया। इसके जवाब में लखनऊ 101 रन पर ऑलआउट हो गयी।





मार्कस स्टॉयनिस ने 27 गेंद पर पांच चौके और एक छक्का लगाकर 40 रन की पारी खेली लेकिन मधवाल ने चार ओवर में पांच रन के बदले पांच विकेट लेकर लखनऊ की बल्लेबाजी को ढेर कर दिया। लखनऊ की ओर से नवीन-उल-हक ने चार ओवर में 38 रन देकर चार विकेट लिये लेकिन उनका प्रदर्शन मधवाल की परछाई में छुप गया।





मुंबई अब शुक्रवार को दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटन्स का सामना करेगी। वह मुकाबला जीतने वाली टीम को फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के भिड़ने का मौका मिलेगा।मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी लेकिन वह खुद 10 गेंद पर 11 रन (एक छक्का, एक चौका) बनाकर आउट हो गये। ईशान किशन ने अपनी 12 गेंदों में तीन चौके लगाये लेकिन वह भी पवेलियन लौटने से पहले 15 रन का योगदान ही दे सके।

मुंबई ने दो विकेट गंवाने के बावजूद आक्रामक रवैया बरकरार रखा और पावरप्ले में 62 रन बना लिये।

दोनों सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी का बीड़ा सूर्यकुमार और ग्रीन ने उठाया। दोनों ने नौंवे ओवर में मोहसिन खान को एक-एक छक्का लगाया और तीसरे विकेट के लिये 66 रन की साझेदारी की। यह साझेदारी लखनऊ के लिये भारी पड़ सकती थी लेकिन नवीन ने 11वें ओवर में सूर्यकुमार और ग्रीन दोनों को आउट कर दिया।





सूर्यकुमार ने 20 गेंद पर दो चौके और दो छक्के मारते हुए 33 रन बनाये, जबकि ग्रीन ने 23 गेंद पर छह चौके और एक छक्का लगाकर 41 रन की पारी खेली। इन दोनों विकेटों के गिरने के बाद मुंबई की पारी रफ्तार नहीं पकड़ सकी। तिलक वर्मा और टिम डेविड ने 43 रन की साझेदारी की, हालांकि इसके लिये उन्होंने 34 गेंदें खेलीं। डेविड ने 13 गेंद पर 13 रन बनाये, जबकि रवि बिश्नोई और नवीन को छक्का जड़ने वाले तिलक 22 गेंद पर 26 रन ही बना सके।





अंतिम ओवरों में हालांकि वढेरा ने मुंबई की ओर से संघर्ष किया। यश ठाकुर ने पारी की आखिरी गेंद पर वढेरा का विकेट चटकाया, लेकिन इससे पहले उन्होंने 12 गेंद पर दो चौकों और दो छक्कों की सहायता से 23 रन बनाकर मुंबई को 182/8 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की।यश ने चार ओवर में 34 रन देकर तीन विकेट लिये, जबकि मोहसिन खान (तीन ओवर, 24 रन) ने एक सफलता हासिल की।

