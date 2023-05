विकेट के पीछे खड़े होकर महेंद्र सिंह धोनी गुजरात के साथ क्रिकेट नहीं, खेल रहे थे शतरंज (Video)

IPL का पहला क्वालीफ़ायर (Qualifier 1), Gujrat Titans (GT) और Chennai Super Kings (CSK) के बीच चेन्नई में खेला गया था जहां गुजरात टाइटंस को हराने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। यह 10वीं बार होगा जब यह टीम आईपीएल में फाइनल खेलेगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 14 साल के आईपीएल में अब तक 12 बार प्लेऑफ और 10 बार फाइनल में प्रवेश कर चुकी है।पिछले साल एक निराशाजनक सीजन के बाद इस टीम ने एक शानदार वापसी की है। सीएसके के कप्तान Mahendra Singh Dhoni ने इतने सालों से इस टीम को मजबूत बनाने के लिए अविश्वसनीय काम किया है। उन्हें परिस्तिथियों के अनुसार अपने खिलाडियों को बखूबी ढालना आता है। कल के मैच में गुजरात ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फेंसला किया था। चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी कुछ ख़ास नहीं रही।उनके खिलाड़ी शिवम दुबे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, न ही धोनी सहित कोई अन्य खिलाड़ी सीएसके के लिए बल्लेबाजी में अच्छा प्रभाव डाल सका लेकिन Ruturaj Gaikwad के 60 (44) और Devon Conway के 40 (34) की मदद से चेन्नई, गुजरात के सामने 173 रनों का टारगेट रख पाई।दूसरी पारी में गुजरात के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही। उन्होंने पॉवरप्ले में ही Wridhhiman Saha और Hardik Pandyaके रूप में अपने दो विकेट खो दिए। हार्दिक के आउट होने से पहले धोनी ने फील्डर को ऑफ साइड में मूव किया था और उनके फेंके हुए इस पासे ने अपना काम भी बखूबी किया। पांचवे ओवर के बाद धोनी अपने स्पिनरों को अटैक में लाने लगे और उनके स्पिनरों के सामने गुजरात के बल्लेबाज काफी सहमे हुए दिखाई दिए।गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को आउट करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने उस गेंद से ठीक एक गेंद पहले फील्डर को लेग साइड से हटा कर ऑफ साइड में लगाया था। उसका नतीजा टीम को हार्दिक पांड्या के विकेट से अगली गेंद पर ही मिल गया। हार्दिक पांड्या ने ऑफ साइड में हवा में गेंद उछाली और ठीक वहीं जहां धोनी ने फील्डर लगाया।इसके अलावा मैच अप्स में भी महेंद्र सिंह धोनी का कोई सानी नहीं रहा। उनका पता था कि गुजरात के किस बल्लेबाज को किस चेन्नई के गेंदबाज किस तरह की गेंद पर आउट कर सकता है। डेविड मिलर को रविंद्र जड़ेजा की तेज गेंद ने बोल्ड किया तो शुभमन गिल शॉर्ट गेंद पर गच्चा खा गए।16 ओवर के पहले Matheesha Pathirana फील्ड से 4 मिनट तक बहार थे और नियम के अनुसार यदि आप एक गेंदबाज हैं और आप 4 मिनट के लिए बाहर हैं, तो आपको गेंदबाजी करने से पहले 4 मिनट के लिए मैदान में रहना होगा। चूँकि पथिराना 4 मिनट से ज़्यादा बहार थे, मैदानी अंपायर क्रिस गफ्फनी और अनिल चौधरी ने उन्हें अपनी गेंदबाजी को जारी रखने नहीं दिया लेकिन यहाँ धोनी ने भी अपना दिमाग दौड़ाया और उन्होंने अंपायरों से चर्चा करते हुए जब तक Matheesha Pathirana फिर से गेंदबाजी करने के योग्य नहीं हो गए,खेल को 4 मिनट के लिए रोके रखा।वह अन्य गेंदबाजों का उपयोग कर सकते थे लेकिन वे पथिराना को 16वां, 18वां और 20वां देने की अपनी योजना को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। उस वक़्त विजय शंकर और राशीद खान बैटिंग कर रहे थे। पथिराना ने अपने ओवर पुरे किये और विजय शंकर का विकेट भी लिया।राशिद खान एक वक़्त पर तुषार देशपांडे के ओवर में 19 रन स्कोर कर आक्रमक दिखाई दे रहे थे लेकिन तुषार ने ही उनकी इस पारी को ख़त्म कर उनका विकेट 18.3 ओवर में चटकाया।इस मैच में धोनी की फील्डिंग प्लेसमेंट और गेंदबाजी में बदलाव सराहनीय रहे। मैच के बाद गुजरात के कप्तान, हार्दिक पांड्या ने महेंद्र सिंह धोनी की प्रशंसा करते हुए कहा "जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी अपने गेंदबाजों का उपयोग करते हैं वह अविश्वसनीय है। यही उनकी सुंदरता है।"