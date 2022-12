'पैसा ही पैसा होगा', IPL 2023 में अंग्रेजों की भरी झोली तो आए मजेदार मीम्स

How much would you bid for this English legend? pic.twitter.com/j20xkF5YCQ — KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 23, 2022

sold at Rs. 18.50 cr



आईपीएल की इस छोटी नीलामी में इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धमक रही। टीम के बल्लेबाज हैरी ब्रुक के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 13.25 करोड़ रुपये की बोली लगायी। हाल ही में पाकिस्तान दौरे पर लगातार तीन शतक का रिकॉर्ड बनाने वाले ब्रुक का बेस प्राइस (आधार मूल्य) डेढ़ करोड़ रुपये था।चेन्नई सुपर किंग्स प्रबंधन अपनी व्यावहारिकता और समझदारी के लिये मशहूर है और उसने शुक्रवार को यहां (आईपीएल) के लिये ‘मिनी नीलामी’ में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और दुनिया के बेहतरीन आल राउंडर को खरीदकर टीम के लिये बेहतरीन फैसला किया।सैम करन ने तो खैर रिकॉर्ड तोड़ 18.5 कमाई की ही सही लेकिन टॉप 5 महंगे खिलाड़ियों में 3 इंग्लैंड के खिलाड़ी रहे। सिर्फ कैमरून ग्रीन (17.5) और निकोलस पूरन (16) करोड़ वेस्टइंडीज की ओर से खिलाड़ी रहे। यही कारण रहा कि जिन खिलाड़ियों पर पैसा बरसा उन पर सोशल साइट ट्विटर पर खासे मजेदार मीम्स बने।चेन्नई के इस फैसले के पीछे उसकी भविष्य की योजना साफ झलकती है कि जब महेंद्र सिंह धोनी अलविदा कहेंगे तो कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के लिये ज्यादा मशक्कत नहीं होगी।मुंबई इंडियंस की टीम पिछले दो वर्षों से बदलाव के दौर से गुजर रही है और उसने पिछले सत्र में बड़ी नीलामी में कुछ अटपटे फैसले किये लेकिन अब उन्होंने स्टोक्स के कौशल की बराबरी वाले को खरीदा।चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदे बेन स्टोक्स (16.25 करोड़ रूपये), अजिंक्य रहाणे (50 लाख रूपये)। धोनी का बिल्कुल सरल मंत्र है कि सीनियर खिलाड़ियों पर निर्भर करो। आईपीएल अब ‘होम एंड अवे’ प्रारूप में वापसी करेगा तो टीम को चेपक पर सात घरेलू मैच खेलने होंगे जो बल्लेबाजों के लिये मददगार नहीं होगी।धोनी के लिये ड्वेन ब्रावो महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे और वह उनके जैसा ही खिलाड़ी चाहते थे। इसलिये टीम ने आल राउंडर को देखा जो 16 से 20 ओवर में अपनी विविधता से चेन्नई की पिच का फायदा उठा सके।चेन्नई का लाइन अप डेवोन कॉनवे, रूतुराज गायकवाड़, अंबाती रायुडू/अजिंक्य रहाणे, बेन स्टोक्स, धोनी, मोईन अली, रविंद्र जडेजा हैं। यह किसी भी सतह पर स्वप्निल टी20 बल्लेबाजी लाइन अप है।स्टोक्स जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी या गेंदबाजी दोनों में शुरूआत कर सकते हैं।कहा तो यह भी जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी की जगह यानि की कप्तानी भी बेन स्टोक्स की ओर जा सकती है।मुंबई इंडियंस ने कैमरून ग्रीन (17.50 करोड़ रूपये), जॉय रिचर्डसन (1.50 करोड़ रूपये) को खरीदा। पिछली बार निराशाजनक फैसलों से उबरते हुए उन्होंने कैमरन ग्रीन के रूप में आदर्श खिलाड़ी खरीदा जो 23 साल का है और टीम की योजना में फिट बैठता है।इस बोली के साथ कैमरून ग्रीन आईपीएल नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए।ग्रीन और साथी आस्ट्रेलिय टिम डेविड वानखेड़े की पिच पर अपनी ताकतवर हिटिंग से खतरनाक हो सकते हैं। इसमें ईशान किशन, डेवाल्ड ब्रेविस और एनटी तिलक वर्मा को भी शामिल कर दिया जो तो यह प्रतिद्वंद्वी के लिये परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हालांकि गेंदबाजी आक्रमण पर थोड़ी चिंता है क्योंकि जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर चोटों के बाद वापसी कर रहे हैं।रिचर्डसन को शामिल करना टीम के लिये अच्छा फैसला रहा जो जोफ्रा के बैक-अप विदेशी गेंदबाज हो सकते हैं।पंजाब किंग्स ने (18.5 करोड़ रूपये) और सिकंदर रजा (50 लाख रूपये) पर भरोसा किया। टीम के ज्यादातर रिकॉर्ड मैदान से बाहर रहे हैं और करेन को आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी बनाना भी इसमें शामिल है।टी20 विश्व कप के प्रदर्शन के बाद करेन के दो करोड़ रूपये के बेस प्राइज में रखा गया था लेकिन नीलामी में होड़ होने का नतीजा हुआ कि वह 18 करोड़ से ज्यादा रूपये में बिके। टीम के मालिक नेस वाडिया ने नीलामी की होड़ जीत ली।लखनऊ सुपर जायंट्स ने निकोलस पूरन (16 करोड़ रूपये) और डेनियल सैम्स (75 लाख रूपये) को खरीदा। टीम पहले ही आईपीएल सत्र में प्लेऑफ में पहुंची थी लेकिन 2023 सत्र उनके लिये थोड़ा पेचीदा होगा। टीम को नहीं पता कि उन्हें बायें हाथ का तेज गेंदबाज मोहसिन खान मिलेगा या नहीं जिनकी कोहनी की सर्जरी हुई थी।और आल राउंडर के बजाय पूरन को फिनिशर के तौर पर शामिल करने का फैसला निराशाजनक ही है खासकर तब जब उनका हालिया फॉर्म खासा खराब गया है। आईपीएल 2020 में तो उन्होंने लगातार 3 बार डक पर आउट होने का अऩचाहा रिकॉर्ड बनाया था। साथ ही टीम में क्विंटन डिकॉक भी शामिल हैं तो विकेटकीपिंग कौन करेगा यह देखना भी दिलचस्प होगा।सनराइजर्स हैदराबाद ने हैरी ब्रुक (13.25 करोड़ रूपये), मयंक अग्रवाल (8.25 करोड़ रूपये) और हेनरिच क्लासेन (5.25 करोड़ रूपये) को खरीदा।टीम के पास 42 करोड़ से ज्यादा रूपये की राशि थी और उन्होंने इंग्लैंड के ब्रुक तथा भारतीय सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को खरीदने में 20 से ज्यादा करोड़ रूपये खर्च कर दिये।अग्रवाल अभी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं लेकिन पिछले सत्र को छोड़ दें तो वह आईपीएल में निर्भर रहने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उनके रूप में टीम को कप्तानी का भी विकल्प मिलता है। कई ब्रुक को ‘इंग्लैंड के विराट कोहली’ की संज्ञा देते हैं, जिन्हें मध्यक्रम में फिट करना होगा।