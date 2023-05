14 अंको पर खत्म हुआ राजस्थान का सफर, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चाहिए इन 2 टीमों की हार

Rajasthan Royals (RR) ने इस आईपीएल (IPL) के अपने आखिरी लीग मैच में Punjab Kings (PBKS) को 4 विकेट से हरा दिया। यह मैच खेला गया था धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में जहाँ राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैंसला किया था। जवाब में पंजाब ने Sam Curran (49), Jitesh Sharma (44) और Shahrukh Khan (42) की परियों की मदद से राजस्थान के सामने अपने पांच विकेट खोकर 188 रनों का टारगेट रखा लेकिन वे इस स्कोर का बचाव कर नहीं पाए। राजस्थान ने इस स्कोर को 19.4 ओवर में चेस कर दिखाया।14 मैचों में 14 अंकों के साथ आईपीएल प्लेऑफ (IPL Playoffs) के लिए उनकी कमजोर उम्मीदें अभी भी जीवित हैं। राजस्थान रॉयल्स अपने प्लेऑफ की दौड़ बरकरार रखने के लिए चाहेगी कि Gujrat Titans अपने अगले मैच में Royal Challengers Banglore को एक बड़े मार्जिन से हरा दे वहीँ सनराइजर्स अपंने अगले मैच में मुंबई को हरा दे और अगर कोलकाता लखनऊ को हराती है तो जीत का अंतर काम होना चाहिए।राजस्थान रॉयल्स आईपीएल अंक तालिका में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स (+0.148) की तुलना में बेहतर रन रेट के साथ 5वें नंबर पर है।देवदत्त पडिक्कल (51) और यशस्वी जायसवाल (50) की अर्धशतकीय पारियों के बाद शिमरोन हेटमायर के 46 रन के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियल लीग टी20 मैच में शुक्रवार को यहां पंजाब किंग्स को चार विकेट से हराकर अगर-मगर के साथ प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कायम रखी है।पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 187 रन बनाये थे लेकिन राजस्थान ने दो गेंद शेष रहते छह विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम 14 मैचों में 14 अंक के साथ तालिका में पांचवें स्थान पर है जबकि पंजाब 14 मैचों में आठवीं हार के साथ खिताब की दौड़ से बाहर हो गयी।राजस्थान के साथ मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के भी 14-14 अंक है और इन दोनों टीमों को रविवार को अपना आखिरी लीग मैच खेलना है। इन मैचों में अगर इन दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ता है तो बेहतर नेट रन रेट वाली टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेगी।पडिक्कल ने 30 गेंद में पांच चौके और तीन छक्के जड़ने के साथ दूसरे विकेट के लिये जायसवाल के साथ 49 गेंद में 73 रन की साझेदारी कर जीत की नींव रखी। जायसवाल ने 36 गेंद की पारी में आठ चौके लगाये और हेटमायर के साथ 22 गेंद में 47 रन की साझेदारी की। हेटमायर ने 28 गेंद की पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाये।पंजाब के लिए कागिसो रबाडा ने 40 रन देकर दो विकेट लिये जबकि सैम कुरेन, अर्शदीप सिंह, नेथन एलिस और राहुल चाहर ने एक-एक विकेट लिये।सैम कुरेन की नाबाद 49 रन की पारी के अलावा पांचवें विकेट के लिए जितेश शर्मा (44) के साथ 44 गेंद में 64 और छठे विकेट के लिए शाहरुख खान (नाबाद 41) के साथ 37 गेंद में 73 रन की अटूट साझेदारी के दम पर पंजाब किंग्स ने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।पंजाब की टीम सातवें ओवर में 50 रन पर चौथा विकेट गंवाने के बाद मुश्किल में थी लेकिन इन तीनों की बेखौफ बल्लेबाजी से टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही। टीम ने आखिरी दो ओवर में 46 रन बटोरे।इंग्लैंड के हरफनमौला कुरेन ने 31 गेंद की नाबाद पारी में चार चौके और दो छक्के जड़े जबकि जितेश ने 28 गेंद की पारी में तीन छक्के और इतने ही चौके लगाये। शाहरुख ने 23 गेंद की नाबाद पारी में चार चौके और दो छक्के लगाये।राजस्थान के लिए नवदीप सैनी सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 40 रन देकर तीन विकेट लिये। ट्रेंट बोल्ट और एडम जम्पा को एक-एक सफलता मिली।लक्ष्य का पीछा करते हुए जायसवाल ने पहले ओवर में कुरेन के खिलाफ हैट्रिक चौका जड़ा लेकिन रबाडा ने दूसरे ओवर में जोस बटलर को खाता खोले बगैर आउट कर दिया।पडिक्कल ने क्रीज पर आते ही रबाडा और फिर अर्शदीप के खिलाफ चौका और छक्का लगाया। उन्होंने छठे ओवर में रबाडा के खिलाफ लगातार गेंदों पर छक्का और चौका लगाया जिससे पावर प्ले में टीम का स्कोर एक विकेट पर 57 रन हो गया।जायसवाल इसके बाद दौड़कर रन लेने पर ध्यान दे रहे थे तो दूसरे छोर से पडिक्कल ने एलिस और राहुल चाहर के खिलाफ चौके जड़ने के बाद 10वें ओवर में अर्शदीप पर छक्का लगाने के बाद दो रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अगली गेंद पर हरप्रीत ने शानदार कैच पकड़ कर उनकी पारी का अंत किया।राहुल चाहर ने अगले ओवर में संजू सैमसन (दो रन) को आउट कर राजस्थान को बड़ा झटका दिया।हेटमायर ने 12वें ओवर में अर्शदीप, 13वें ओवर में एलिस और 14वें ओवर में कुरने के खिलाफ छक्के लगाये तो वही जायसवाल ने इन ओवरों में चौका जड़ा।जायसवाल ने 15वें ओवर में एक रन के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी ओवर में हालांकि एलिस ने उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी।रियान (20 रन) ने 16वें ओवर में अर्शदीप पर चौका जड़़ा लेकिन अगले ओवर में कुरेन की गेंद पर हरप्रीत बराड़ ने उनका कैच टपका दिया। पराग ने इस जीवनदान का जश्न रबाडा के खिलाफ लगातार दो छक्के लगाकर मनाया। वह हालांकि इस ओवर में और कोई रन नहीं जोड़ सके और आखिरी गेंद पर आउट हो गये।हेटमायर ने 19वें ओवर में कुरेन के खिलाफ दो चौके लगाये लेकिन टीम को लक्ष्य के पार ले जाने से पहले आउट हो गये। शिखर धवन ने उनका शानदार कैच लपका।आखिरी ओवर में राजस्थान को नौ रन की जरूरत थी और राहुल चाहर की चौथी गेंद में ध्रुव जुरेल (नाबाद 10 रन) ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी।इससे पहले बोल्ट ने पहले ओवर में प्रभसिमरन सिंह (दो रन) को आउट कर राजस्थान को शानदार शुरुआत दिलायी। इसके बाद कप्तान शिखर धवन (17) और अथर्व तायडे (19) ने लगातार बाउंड्री लगाकर दूसरे ओवर में संदीप शर्मा के खिलाफ 16 और तीसरे ओवर में बोल्ट के खिलाफ तीसरे ओवर में 12 रन ठोक दिये।दोनों की 21 गेंद में 36 रन की साझेदारी को सत्र का दूसरा मैच खेल रहे सैनी ने तायडे को आउट कर तोड़ा। इसके बाद बोल्ट और जम्पा ने अगले दो ओवर में सिर्फ तीन रन खर्च किया जिससे धवन पर रन गति बढ़ाने का दबाव बढ़ा। जम्पा ने अपनी फिरकी में फंसा कर धवन को पगबाधा किया।अगले ओवर में लियाम लिविंगस्टोन सैनी का दूसरा शिकार बने जिससे पंजाब का स्कोर 50 रन पर चार विकेट हो गया।जितेश शर्मा ने नौवें ओवर में संदीप के खिलाफ दो छक्का जड़ रन गति को बढ़ाया।उन्होंने 14वें ओवर में सैनी के खिलाफ दो चौके और एक छक्का लगाया लेकिन इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हो गये।इसके बाद शाहरुख और कुरेन को 16वें से 18वें ओवर तक बड़ा शॉट लगाने में परेशानी हो रही थी।राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने 19वें ओवर में गेंद युजवेंद्र चहल को दी जिसमें पंजाब ने 28 रन बटोरे। शाहरुख ने ओवर की शुरुआत छक्के और चौके से की तो वही कुरेन ने अंतिम तीन गेंदों पर दो छक्के और एक चौका लगाया।शाहरुख ने इसके बाद आखिरी ओवर में बोल्ट के खिलाफ भी छक्का और दो चौके जड़े।