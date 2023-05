7 साल में एक बार डक पर आउट हुए लेकिन इस सत्र में 5 बार 0 पर लौटे जॉस बटलर

जॉस बटलर पिछले सत्र के ऑरेंज कैप होल्डर थे लेकिन यह सत्र उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं गया है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वह कुल 5 बार इस सत्र में डक पर आउट हुए हैं। 14 मैचों में जॉस बटलर ने 392 रन बनाए हैं जो पिछली बार से लगभग आधे ही हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट भी 139 और औसत 28 का रहा है। कुल 4 बार वह इस सत्र में 50 पार गए हैं और उनका सर्वाधिक स्कोर 95 रनों का रहा है।लेकिन इस सत्र में 5 बार 0 पर आउट होने के कारण उनका औसत 30 से नीचे रहा है। एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि जॉस बटलर आईपीएल की 85 पारियों में सिर्फ 1 बार 0 पर आउट हुए और अगली 10 पारियों में 5 बार डक पर आउट हुए।इसके अलावा एक सत्र में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड भी उनके पास है। वहीं पांचो बार भी जब वह 0 पर आउट हुए हैं तो यह लक्ष्य का पीछा करते वक्त ही हुआ है।पिछले साल थे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजजॉस बटलर ने तो अपना चौथा शतक आईपीएल 2022 में लगा दिया था। ऐसे टूूर्नामेंट में जहां बल्लेबाज अपने फॉर्म के लिए जूझ रहे हो आईपीएल के पहले 35 मैचों में 3 शतक लगाना एक खास बात थी। अपने 17 मैचों की 17 पारियों में जॉस बटलर 57.5 की शानदार औसत और 149 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 863 रन बनाए थे।