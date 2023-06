IPL playoffs में खेली गईं 294 डॉट गेंदें, जानिए देशभर में कितने पेड़ लगाएगा BCCI

IPL 2023 के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने Tata Group से साझेदारी कर IPL Playoffs में पर्यावरण के अनुकूल एक पहल करने का फैसला किया था जिसके तहत प्लेऑफ (Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2, IPL 2023 Final) में प्रत्येक डॉट बॉल फेंके जाने पर बीसीसीआई 500 पेड़ लगाएगा। बीसीसीआई ने यह फैसला पर्यावरणीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करने के लिए लिया था।CSK vs GT मैच में, कुल 84 डॉट बॉल फेंकी गईं, जिसके परिणामस्वरूप 42,000 पेड़ लगाए जाएंगे।MI VS LSG मैच में कुल 96 डॉट बॉल फेंकी गईं, मतलब 48,000 पेड़ लगाए जाएंगे।इस मैच में जहां GT ने MI को फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए बाहर कर दिया, कुल 67 डॉट गेंदें फेंकी गईं थी यानी बीसीसीआई 26,5000 पेड़ लगाएगा।CSK vs GT के बीच आईपीएल 2023 के फाइनल मैच में कुल 45 डॉट बॉल फेंकी गईं यानी 22,500 पेड़ लगाए जाएंगे।कुल मिलाकर प्लेऑफ के इन चार मैचों में 294 डॉट बॉल फेंकी गईं थी जिसका मतलब है कि बीसीसीआई और टाटा समूह की 'Green India' पहल के रूप में बीसीसीआई द्वारा 1,47,000 पेड़ लगाए जाएंगे।