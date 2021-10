वक्त बदला लेकिन धोनी नहीं, छक्का मारकर गेंद को स्टेडियम की छत पर पहुंचाया

चेन्नई सुपरकिंग्स गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंच गई। इस मैच में धोनी ने सिद्धार्थ कौल की गेंद पर छक्का मारकर चेन्नई को जीत दिलाई। इस छक्के से धोनी ने एक बार फिर क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लिया।

महेंद्र सिंह धोनी ने तब लगाया जब टीम को 3 गेंदो में 2 रनों की जरूरत थी। अंतिम गेंद में धोनी छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं। इस मैच में भी धोनी ने एक ऐसा गगनचुंबी छ्क्का मारा जो शारजाह के स्टेडियम की छत पर जा पहुंचा। इस छक्के से धोनी से साबित कर दिया की वक्त भले ही बदल गया हो लेकिन धोनी वही है।

कहने को तो यह इस टूर्नामेंट में धोनी का दूसरा ही छक्का था लेकिन इस छक्के ने बड़ा काम कर दिया। छक्के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

The Moment we all waiting for Nothing changed man, Dhoni still finishes the match in his own style... #CSKvsSRH @MSDhoni #IPL2021 pic.twitter.com/IubNc3P8qh