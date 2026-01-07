ट्रंप का 'ग्लोबल गेम प्लान': रेयर मिनरल्स, तेल और AI के लिए छिड़ेगी जंग?

विश्व राजनीति में अब बंदूकों और मिसाइलों से ज्यादा ताकत संसाधनों (Resources) में सिमट गई है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक रणनीति को लेकर हुए खुलासों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। एक्सियोस (Axios) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की नजर अब वेनेजुएला और ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों पर है। लेकिन यह केवल जमीन का टुकड़ा हासिल करने की बात नहीं है; यह भविष्य की तकनीक—Artificial Intelligence (AI) और रक्षा उपकरणों—पर कब्जा करने की एक सोची-समझी योजना है।क्या तेल से ज्यादा कीमती हैं यहाँ के खनिज? वेनेजुएला हमेशा से अपने विशाल तेल भंडारों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की दिलचस्पी अब यहाँ के रेयर अर्थ मिनरल्स (Rare Earth Minerals) में है।ये खनिज सेमीकंडक्टर और एआई चिप्स के निर्माण के लिए अनिवार्य हैं।वर्तमान में चीन दुनिया के लगभग 90% दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण रखता है। ट्रंप का लक्ष्य वेनेजुएला के जरिए अमेरिका की चीन पर निर्भरता को खत्म करना है।वाणिज्य सचिव लुटनिक ने स्पष्ट किया है कि वेनेजुएला में स्टील और महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है, जो "जंग खा रहा है"। ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिकी निवेश के साथ फिर से जीवित करना चाहता है।एआई की 'पावर सप्लाई' का गुप्त स्रोतट्रंप का ग्रीनलैंड को खरीदने या नियंत्रित करने का विचार भले ही कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे गहरे आर्थिक और रणनीतिक कारण हैं। ग्रीनलैंड और वेनेजुएला मिलकर उन तत्वों का खजाना पेश करते हैं जिनके बिना आधुनिक दुनिया थम जाएगी:नई महाशक्ति की रेस, एआई आज केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि प्रभुत्व का हथियार बन चुका है। डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा और हार्डवेयर के लिए दुर्लभ धातुओं की आवश्यकता होती है। ट्रंप का 'ग्लोबल गेम प्लान' इसी सप्लाई चेन (Supply Chain) को सुरक्षित करने की कोशिश है।अगर अमेरिका इन संसाधनों पर कब्जा कर लेता है, तो इसका सीधा असर शेयर बाजार (Stock Market) और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती पर पड़ेगा। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति वैश्विक सहयोग के बजाय टकराव को जन्म दे सकती है।इस महत्वाकांक्षी योजना के सिक्के का दूसरा पहलू डरावना हो सकता है:ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र और वेनेजुएला के जंगलों में बड़े पैमाने पर खनन से पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) बिगड़ सकता है।संसाधनों के लिए बाहरी हस्तक्षेप से वेनेजुएला जैसे देशों में अस्थिरता और मानवाधिकारों का उल्लंघन बढ़ सकता है।दुर्लभ खनिजों पर कब्जे की यह होड़ एक नए शीत युद्ध (Cold War) की शुरुआत कर सकती है।क्या हम एक नए युग के लिए तैयार हैं? ट्रंप का गेम प्लान स्पष्ट है—भविष्य की जंग संसाधनों की होगी और विजेता वही होगा जिसके पास एआई की कुंजी होगी। यह खुलासा केवल राजनीति नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि क्या विकासशील देश इस महाशक्तियों की दौड़ में केवल 'प्यादे' बनकर रह जाएंगे?