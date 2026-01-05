रूसी तेल पर ट्रंप की धमकी, भारत पर और बढ़ा सकते हैं टैरिफ
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, वे एक अच्छे इंसान हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था। मुझे खुश करना जरूरी था। वे ट्रेड करते हैं, और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं।
ट्रंप का यह बयान उस समय सामने आया जब वह वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के अगले कदमों कर जानकारी दे रही है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भी तेल एक अहम मुद्दा था।
गौरतलब है कि ट्रंप ने पहले ही भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा है। भारत पर भारी टैरिफ की वजह रूस से तेल खरीदी बताई गई थी। हालांकि इसके बाद भारत ने रूस से तेल खरीदी काफी कम कर दी है।
अमेरिका का आरोप है कि रूस को तेल से होने वाली कमाई यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रही है। रूसी तेल आयात को रोककर वह रूस युक्रेन के बीच युद्धविराम कराना चाहता है।
edited by : Nrapendra Gupta