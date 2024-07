डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला, क्या बोले प्रत्यक्षदर्शी?

Gaurav Gogoi will be the deputy leader of Congress in Lok Sabha : कांग्रेस के गौरव गोगोई लोकसभा में पार्टी के उप नेता होंगे और इस निर्णय के बारे में एक पत्र अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा गया है। जबकि केरल से 8 बार के सांसद के. सुरेश पार्टी के मुख्य सचेतक होंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन के दल लोकसभा में जनता के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाएंगे।