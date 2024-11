अडाणी मामले का क्या होगा भारत से संबंधों पर असर, अमेरिका ने जारी किया बयान

duct taped banana sold for 52 crores bid at auction in new york : कहते हैं किसी भी कला मूल्य निर्धारित करना मुश्किल है लेकिन क्या हो जब आर्ट के नाम पर कुछ भी देखने को मिल जाए। जैसे कि एक दीवार पर लगा केला करोड़ों में बिक जाए। आपको भी पढ़कर हैरानी हुई होगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टेप से चिपके एक केले की बोली लगाई गई। इसे खरीदने वालों की होड़ लग गई और यह 52 करोड़ में बिका।