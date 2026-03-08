रविवार, 8 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : रविवार, 8 मार्च 2026 (21:48 IST)

जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, जमीन पर उतर सकती है अमेरिकी सेना, ईरान में अचानक जारी हुआ अलर्ट

US President Donald Trump's big statement regarding war
Donald Trump's big statement regarding war : ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच चल रहा भीषण युद्ध नौवें दिन में पहुंच गया है। खबरों के अनुसार, जारी तनाव के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में हवाई हमलों के साथ अमेरिका जमीन पर भी सेना उतार सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर ईरान में जमीनी सैनिक भेजे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा केवल किसी बहुत बड़े और जरूरी कारण की वजह से ही किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां इस युद्ध को समझौते तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं।

ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच चल रहा भीषण युद्ध नौवें दिन में पहुंच गया है। जारी तनाव के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में हवाई हमलों के साथ अमेरिका जमीन पर भी सेना उतार सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर ईरान में जमीनी सैनिक भेजे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा केवल किसी बहुत बड़े और जरूरी कारण की वजह से ही किया जाएगा। 

हम समझौता नहीं करना चाहते

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया है। पूरे मध्य-पूर्व में तेज हमले हो रहे हैं और स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां इस युद्ध को समझौते तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि ईरान समझौता करना चाहे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के कई बड़े नेता मारे गए हैं।

ईरान ने खाड़ी देशों को भी बनाया निशाना 

इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान संयुक्त अरब अमीरात को उठाना पड़ा है। ईरान ने उन खाड़ी देशों को भी निशाना बनाया जहां अमेरिका या इसराइल के सैन्य ठिकाने हैं। इसी बीच कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश पर हवाई हमलों की एक लहर हो रही है और लोगों से कहा गया है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।
 

अमेरिका ने दी ईरानी नागरिकों को चेतावनी 

अमेरिकी सेना ने ईरान के नागरिकों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के आम लोगों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है, ईरान की सरकार भीड़भाड़ वाले इलाक़ों का इस्तेमाल सैन्य कामों के लिए कर रही है।
यह ख़तरनाक क़दम ईरान के सभी आम लोगों की जान को ख़तरे में डालता है। जिन जगहों का इस्तेमाल सैन्य कामों के लिए होता है, वे अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत सुरक्षित नहीं रहतीं और वैध सैन्य निशाना बन सकती हैं। 
Edited By : Chetan Gour
पहले ही लिखी जा चुकी थी मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की विदाई की पटकथा

पहले ही लिखी जा चुकी थी मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की विदाई की पटकथाआज जब मैं बिहार के ताजे राजनीतिक घटनाक्रम का गहन विश्लेषण करने की मंशा से अपने इस लेख की शुरुआत कर रहा हूं तब मुझे अपने उस लेख की याद आ जाना स्वाभाविक है जो मैंने ढाई साल पहले भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार की सरकार बनने के मौके पर लिखा था। नीतीश कुमार ने उस समय राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी और उन्होंने 9 वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस घटना क्रम को लेकर लिखे गए अपने लेख में मैंने मैंने अपनी इस दो टूक राय को व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं किया था कि इस मौके पर नीतीश कुमार को बधाई की नहीं सहानुभूति की आवश्यकता है।आज जब नीतीश कुमार राज्यसभा की सीट के नामांकन दाखिल कर चुके हैं तब मेरे उस लेख में की गई परोक्ष भविष्यवाणी सच साबित हो गई है।

कब्र में ले जाएंगे सरेंडर का सपना! ट्रंप की मांग पर भड़का ईरान

कब्र में ले जाएंगे सरेंडर का सपना! ट्रंप की मांग पर भड़का ईरानIran US war News: मिडिल ईस्ट के रणक्षेत्र से बड़ी खबर है। एक तरफ जहां समंदर और आसमान मिसाइलों से दहल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शब्दों का युद्ध भी अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'बिना शर्त सरेंडर' की मांग को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है।

आईआईटियन यूपी में 300 गोशालाओं में लगाएंगे बायोगैस का प्लांट

आईआईटियन यूपी में 300 गोशालाओं में लगाएंगे बायोगैस का प्लांटयूपी बनने जा रहा देश का आधुनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड गोसंरक्षण मॉडल स्टेट, सॉफ्टवेयर कंपनी का दो करोड़ का सालाना पैकेज छोड़कर यशराज किसानों के साथ करेंगे गो संरक्षण

गृहमंत्री अमित शाह बोले- केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिए

गृहमंत्री अमित शाह बोले- केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिएगृहमंत्री शाह ने हरिद्वार में 'जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल' कार्यक्रम को संबोधित किया

TRP की रेस पर लगा 'ब्रेक': सरकार का न्यूज़ चैनलों को लेकर बड़ा फैसला

TRP की रेस पर लगा 'ब्रेक': सरकार का न्यूज़ चैनलों को लेकर बड़ा फैसलासूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने न्यूज़ चैनलों की टीआरपी (TRP) को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। हालिया घटनाक्रमों और न्यूज़ रिपोर्टिंग के गिरते स्तर को देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से कुछ नए निर्देश जारी किए हैं।

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से, लोकसभा स्पीकर को लेकर हंगामे के आसार, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की उम्‍मीद

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से, लोकसभा स्पीकर को लेकर हंगामे के आसार, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की उम्‍मीदParliament's second phase of Budget session : संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हो रहा है। खबरों के अनुसार, इस दौरान विपक्ष कई मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का मुद्दा पहले दिन हंगामे की वजह बन सकता है। इस सत्र में फिर से केंद्र और विपक्षी दल आमने-सामने होंगे। इस बार सत्र के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग होने की उम्मीद है। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ था।

प्रोटोकॉल मामले पर CM ममता का पलटवार, बोलीं- नहीं हुआ उल्‍लंघन, बंगाल को बनाया जा रहा निशाना

प्रोटोकॉल मामले पर CM ममता का पलटवार, बोलीं- नहीं हुआ उल्‍लंघन, बंगाल को बनाया जा रहा निशानाMamata Banerjee's counterattack on protocol issue : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल मामले को लेकर लगे आरोपों पर पलटवार किया। खबरों के अनुसार, ममता ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने दोहराया कि राज्य सरकार ने राष्ट्रपति के दौरे के दौरान अपनी तरफ से सभी जरूरी सहयोग दिया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और संविधान का सम्मान करना हर सरकार और नागरिक की जिम्मेदारी है और पश्चिम बंगाल सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है।

अहमदाबाद में ऐतिहासिक महामुकाबला, 1.35 लाख दर्शकों की मौजूदगी में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया रचेगी इतिहास : हर्ष संघवी

अहमदाबाद में ऐतिहासिक महामुकाबला, 1.35 लाख दर्शकों की मौजूदगी में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया रचेगी इतिहास : हर्ष संघवीIndia-New Zealand ICC T20 World Cup match : आज अहमदाबाद के विश्व प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ऐतिहासिक फाइनल मैच खेला जाने वाला है। गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी ने इस संबंध में विशेष बयान देते हुए देश-विदेश से आए सभी क्रिकेटप्रेमियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला वैश्विक क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक अविस्मरणीय और यादगार पल साबित होगा।

TMC ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी परंपरा का घोर अपमान, दिल्ली में बोले PM मोदी

TMC ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी परंपरा का घोर अपमान, दिल्ली में बोले PM मोदीप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज देश अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के एक बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थीं, लेकिन राष्ट्रपति जी और आदिवासी समाज के उस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का टीएमसी ने बहिष्कार किया।

Rangpanchami Indore Ki Ger 2026 : इंदौर में निकली 70 साल पुरानी परंपरा गेर, मिसाइल-टैंकर से बरसा गुलाल, परंपरा के साक्षी बने लाखों लोग

Rangpanchami Indore Ki Ger 2026 : इंदौर में निकली 70 साल पुरानी परंपरा गेर, मिसाइल-टैंकर से बरसा गुलाल, परंपरा के साक्षी बने लाखों लोगइंदौर ने अपनी आधुनिकता के साथ अपनी परंपराओं और संस्कृति को भी संजोकर रखा है। ऐसी ही इंदौर की एक पहचान है रंगपंचमी पर निकलने वाली गैर। शहरवासियों और आसपास के क्षेत्रों से लोग लंबे समय से इस गेर का इंतजार करते हैं। इस साल भी गैर में लोगों ने खूब रंग उड़ाया।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।
