ट्रंप का ईरान पर 'Final Blow' प्लान? जानें क्या है सेंटकॉम की 'शक्तिशाली' सैन्य योजना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुरुवार को एक ऐसी जानकारी दी गई है, जो न केवल मध्य पूर्व, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को हिला सकती है। Axios की रिपोर्ट के अनुसार, सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर और ज्वाइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल डैन कैन ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ नई सैन्य योजनाओं से अवगत कराया है।

क्या है सेंटकॉम की 'संक्षिप्त और शक्तिशाली' योजना?

ताजा रिपोर्टों और सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ एक बेहद सटीक रणनीति तैयार की है। इस योजना के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं:

ट्रंप की पहली पसंद : बमबारी या नाकेबंदी?

ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि वे सीधे युद्ध के बजाय आर्थिक और कूटनीतिक दबाव को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने Axios को बताया कि उन्हें 'नौसैनिक नाकेबंदी' (Naval Blockade) बमबारी की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी लगती है।

इतिहास की पुनरावृत्ति? (26 फरवरी का संबंध)

विशेषज्ञ सलाह : आम जनता और निवेशकों पर प्रभाव

अगर आप वैश्विक बाजार या कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रखते हैं, तो सावधान हो जाइए। होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। यहां किसी भी तरह का सैन्य तनाव सीधे आपके पेट्रोल-डीजल के दाम और शेयर बाजार को प्रभावित करेगा। ऐसे समय में सोने (Gold) जैसे सुरक्षित निवेश पर ध्यान देना समझदारी हो सकती है।

ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तेहरान का कहना है कि किसी भी हमले का उत्तर "पीड़ादायक" होगा। फिलहाल, फैसला ट्रंप के हाथ में है। क्या वे शांति के लिए 'नाकेबंदी' का रास्ता चुनेंगे या 'शक्तिशाली हमले' के जरिए आर-पार की जंग छेड़ेंगे?