व्हाइट हाउस डिनर में गोलीबारी, बेफ्रिकी से सलाद खाता शख्स कौन है
व्हाइट हाउस कॉर्पेडेंट्स डीनर के दौरान हुई कथित गोलीबारी की घटना ने जहां पूरे कार्यक्रम में अफरा-तफरी मचा दी, वहीं इस बीच एक शख्स की बेफिक्री ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। घटना के दौरान सुरक्षा दल तुरंत हरकत में आए और डोनाल्ड ट्रंप तथा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालात बिगड़ते देख कई लोग घबराकर बाहर निकलने लगे और कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।
लेकिन इसी अफरा-तफरी के बीच माइकल ग्लांट्ज नाम के शख्स अपनी सीट पर बैठे रहे और आराम से सलाद खाते नजर आए। बाद में पत्रकारों और मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी पहचान क्रिएटिव आर्टिस्ट्स एजेंसी (CAA) के एक प्रमुख एजेंट के रूप में हुई।
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब किसी संकट के बीच किसी व्यक्ति की असामान्य प्रतिक्रिया वायरल हुई हो, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि तनावपूर्ण हालात में इंसानों की प्रतिक्रियाएं कितनी अलग-अलग हो सकती हैं। ग्लांट्ज जिन्हें शोबिज इंडस्ट्री में 'सुपर एजेंट' के तौर पर जाना जाता है, का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लाइव प्रसारण के दौरान सीएनएन के फीड में भी उन्हें शांत तरीके से खाना खाते देखा गया, जबकि आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे।
रिपोर्ट्स के अनुसार, अराजक स्थिति के दौरान कुछ लोगों को सुरक्षा बलों ने जमीन पर भी लिटा दिया था। इस गंभीर घटना के बीच ग्लैंट्ज़ की बेपरवाह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। कई यूजर्स ने इसे हैरानी भरा बताया, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में उनकी तारीफ भी की। Edited by : Sudhir Sharma
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