शुक्रवार, 1 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Tragic death of mother and son in Jabalpur Bargi accident
Written By विकास सिंह
Last Updated : शुक्रवार, 1 मई 2026 (14:57 IST)

बरगी हादसे की यह तस्वीर देख रो देंगे आप, मां ने आखिरी सांस तक कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाए रखा

Bargi accident of Jabalpur
जबलपुर में गुरुवार की शाम बरगी के दर्दनाक हादसे में जब सब कुछ डूब गया-उम्मीदें, सांसें, आवाजें- तब भी एक मां की ममता नहीं डूबी। वो मां, जिसने खुद को लाइफ जैकेट में बांधा, लेकिन अपने बेटे को सीने से इस तरह समेटे रखा जैसे कह रही हो, "डर मत, मैं हूं ना..."। बरगी हादसे के बाद आज सुबह रेस्क्यू के दौरान जब बचाव दल ने मां और बेटे का शव निकला तो सभी की आंखे नम हो गई।

दिल्ली से जबलपुर घूमने आया परिवार घटना के वक्त क्रूज पर सवार था। बरगी की बागी लहरों में जब क्रूज डूबने लगा तो माँ ने अपने बेटे को एक ही लाइफ जैकेट के भीतर समेट लिया था। जैसे अपनी सांसों के साथ उसे भी जिंदा रखने की आखिरी कोशिश कर रही हो। जब उनका शव मिला, तब भी मां के हाथ बच्चे की पीठ पर जकड़े हुए थे। इतने कसकर कि दोनों को अलग करना भी मुश्किल हो गया।

बरगी में गुरुवार शाम पानी की लहरें बेरहम थीं, वक्त निर्दयी था, पर एक मां का प्यार उससे भी ज्यादा मजबूत निकला। जो अपने कलेजे के टुकडे को अपनी अंतिम सांसों तक अपने सीने से चिपका कर रखी हुई थी। यह तस्वीर मां की ममता की वह जिंदा तस्वीर है, जो यह चीख-चीख कर कह रही है कि मां आखिरी पल तक यही कोशिश की उसका बच्चा बच जाए.। मां की बाहों की पकड़ ये बता रही थी कि मौत भी उस रिश्ते को अलग नहीं कर सकी। बरगी की लहरें आज खमोश होगी लेकिन वह इस  भी गवाही दे रही होंगी, कि ममता कभी हारती नही। वो आखिरी सांस तक अपने बच्चे को थामे रहती है।

अब तक 9 के शव मिले-जबलपुर के बरगी डैम में पर्यटन विभाग के क्रूज के पलटने और डूबने की घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब कई लोग लापता है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में 40-45 लोग मौजूद थे। वहीं घटना स्थल पर अब भी रेसक्यू ऑपरेशन जारी है और लापता लोगों को तलाशने की कोशिश जारी है। क्रूज को रस्सियों के सहारे किनारे लाया जा चुका है। 
jabalpur bargi dam cruise accident rescue operation

रोक के बाद भी चल रहा था क्रूज- बरगी डैम में पर्यटन विभाग की ओर से चलाया जा रहा क्रूज नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। दो साल पहले एनजीटी के आदेश पर प्रदेश में नर्मदा नदी समेत सभी वॉटर बॉडी में क्रूज और मोटर बोट चलाने पर रोक लगी थी। 

दरसल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की भोपाल बेंच ने सितंबर 2023 में पर्यावरणविद् सुभाष पांडे की याचिका पर  मध्य प्रदेश के वॉटर बॉडीज में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली क्रूज और मोटर बोट के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। एनजीटी का यह फैसला भोपाल के बड़े तालाब समेत नर्मदा समेत प्रदेश में दूसरी नदियों और जलस्रोतों पर भी लागू है। दरअसल NGTने यह आदेश डीजल और पेट्रोल इंजनों से निकलने वाला धुआं और सल्फर/नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी को एसिडिक बनाने से जलीय जीवों और पीने के पानी के लिए कैंसरकारी और हानिकारक होने के कारण दिया था। NGT के इस आदेश के बाद भोपाल में बड़े तालाब पर चलने वाले क्रूज को बंद कर दिया गया था।  

हादसे के बाद जांच के आदेश- वहीं बरगी हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग पूरे मामले की जांच करेगा। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि पूरे प्रदेश में क्रूच संचालन पर रोक लगा दी गई है।  

पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि विभाग को जांच के आदेश दिए हैं अगर कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जितने क्रूज चल रहे हैं उनका पहले परीक्षण किया जाए, सेफ होने पर ही संचालन किया जाएगा।

वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस हादसे में दिवंगत नागरिकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी  संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है।
 
लेखक के बारे में
विकास सिंह
special correspondent.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Exit Poll : टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में BJP 192 सीटों पर आगे, TMC को बड़ा झटका

Exit Poll : टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में BJP 192 सीटों पर आगे, TMC को बड़ा झटकापश्चिम बंगाल में क्या 4 मई को बड़ा उलटफेर होगा। गुरुवार को आए टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल ने राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत दिए हैं। सर्वे के मुताबिक, भाजपा को 192 से अधिक सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 100 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को महज 2 सीटें मिल सकती हैं।

Donald Trump बोले- 'तूफान आ रहा है, जो रुकेगा नहीं', पोस्ट से बढ़ी हलचल, आखिर क्या है CENTCOM का Plan

Donald Trump बोले- 'तूफान आ रहा है, जो रुकेगा नहीं', पोस्ट से बढ़ी हलचल, आखिर क्या है CENTCOM का Planअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बयान से हलचल तेज कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर लिखा कि एक बड़ा तूफान आने वाला है और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। उनका यह पोस्ट ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है।

TMC 226 सीटें जीतेगी, पश्चिम बंगाल के EXit polls पर ममता बनर्जी का रिएक्शन

TMC 226 सीटें जीतेगी, पश्चिम बंगाल के EXit polls पर ममता बनर्जी का रिएक्शनपश्चिम बंगाल में 7 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा सरकार बनाने का दावा किय गया है। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। ममता बनर्जी का दावा किया है कि हम सरकार बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर कहा कि टीएमसी 226 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में मां, मानुष और माटी की सरकार बनेगी।

अलीगढ़ : AMU के नदीम तरीन हॉल में कल्चरल इवेंट में अफ्रीकी छात्र की हिंदी स्पीच ने जीता दिल

अलीगढ़ : AMU के नदीम तरीन हॉल में कल्चरल इवेंट में अफ्रीकी छात्र की हिंदी स्पीच ने जीता दिलAfrican student Ayuba : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में पढ़ने वाले अफ्रीकी छात्र अय्यूबा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होने की वजह उसकी हिन्‍दी में दी गई स्पीच है, जिसने छात्र संघ चुनाव में यूनिवर्सिटी के छात्रों का दिल जीत लिया, साथ ही यह वीडियो लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। अय्यूबा ने अपने भाषण में नदीम तरीन यानी एनटी हॉल के छात्रों को कई सौगात देने की घोषणाएं कर दीं।

एक दिन मछली खाकर कोई बंगाल नहीं जीत सकता, उसके लिए ‘आमी बांगाली’ होना पड़ेगा

एक दिन मछली खाकर कोई बंगाल नहीं जीत सकता, उसके लिए ‘आमी बांगाली’ होना पड़ेगाबंगाली माछ भात खाते हैं— सदियों से खाते आ रहे हैं. हर घर में हिल्‍सा और रोहू बनती हैं. वे मटन में आलू डालते ही हैं चाहे कुछ भी हो जाए. उनके लिए मिठाई रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई और चमचम ही है, वे दूसरी मिठाई खा सकते हैं, किंतु अपनी वाली को कभी नहीं त्‍यागेंगे. गरीब आदमी अपने ‘पांतो भात’ पर जिंदगी गुजार लेता है. किंतु ज्‍यादा उठापटक नहीं करेगा.

और भी वीडियो देखें

ट्रंप का ईरान पर 'Final Blow' प्लान? जानें क्या है सेंटकॉम की 'शक्तिशाली' सैन्य योजना

ट्रंप का ईरान पर 'Final Blow' प्लान? जानें क्या है सेंटकॉम की 'शक्तिशाली' सैन्य योजनाराष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई और 'नावल नाकाबंदी' की ब्रीफिंग मिली है। जानें सेंटकॉम के 'Short and Powerful' स्ट्राइक प्लान और होर्मुज जलडमरूमध्य के नए संकट के बारे में।

बरगी हादसे की यह तस्वीर देख रो देंगे आप, मां ने आखिरी सांस तक कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाए रखा

बरगी हादसे की यह तस्वीर देख रो देंगे आप, मां ने आखिरी सांस तक कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाए रखाजबलपुर में गुरुवार की शाम बरगी के दर्दनाक हादसे में जब सब कुछ डूब गया-उम्मीदें, सांसें, आवाजें- तब भी एक मां की ममता नहीं डूबी। वो मां, जिसने खुद को लाइफ जैकेट में बांधा, लेकिन अपने बेटे को सीने से इस तरह समेटे रखा जैसे कह रही हो, "डर मत, मैं हूं ना..."। बरगी हादसे के बाद आज सुबह रेस्कूय के दौरान जब बचाव दल ने मां और बेटे का शव निकला तो सभी की आंखे नम हो गई।

फलोदी की नई भविष्‍यवाणी में खिसक रही ममता बनर्जी की सरकार, दूसरे चरण की वोटिंग के बाद क्‍यों बदला अनुमान

फलोदी की नई भविष्‍यवाणी में खिसक रही ममता बनर्जी की सरकार, दूसरे चरण की वोटिंग के बाद क्‍यों बदला अनुमानफलोदी का सट्टा बाजार चुनावों में हर बार अनुमान लगाता है। कई बार इस बाजार की भविष्‍यवाणी सच भी साबित हुई है। इस बार भी फलोदी के सट्टा बाजार ने पश्‍चिम बंगाल के चुनावों को लेकर भविष्‍यवाणी की है, जिस पर पूरे देश की नजर है।

CM धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्‍तावों पर लगी मुहर, हर वर्ग को साधने की कोशिश

CM धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्‍तावों पर लगी मुहर, हर वर्ग को साधने की कोशिशUttarakhand News : उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। इन फैसलों का असर प्रशासन, शिक्षा, परिवहन, उद्योग और धार्मिक आयोजनों तक देखने को मिलेगा। सरकार ने शिक्षा, परिवहन, वन और समाज कल्याण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देकर विकास की रफ्तार तेज करने का संकेत दिया है। इनमें प्रमुख रूप से कुंभ मेले में व्यवस्थाओं पर बड़ी घोषणा, 452 मदरसों को मान्यता से लेकर पूर्व सैनिकों को मुफ्त कानूनी सहायता शामिल है।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: असम CM की पत्नी से जुड़े मानहानि मामले में मिली अग्रिम जमानत

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: असम CM की पत्नी से जुड़े मानहानि मामले में मिली अग्रिम जमानतPawan Khera News in Hindi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर झूठे आरोप लगाने से जुड़े जालसाजी और मानहानि मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी। इस फैसले से पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com