डोनाल्ड ट्रंप का दावा, टूटने की कगार पर ईरान, Hormuz को खोलने के लिए गिड़गिड़ाया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि ईरान 'टूटने की स्थिति' में पहुंच चुका है और तेहरान ने अमेरिका से Strait of Hormuz को खोलने का अनुरोध किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान नेतृत्व संकट से भी जूझ रहा है। उन्होंने लिखा कि ईरान ने हमें बताया है कि वे ‘टूटने की स्थिति’ में हैं। वे चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द होरमुज़ जलडमरूमध्य खोल दें, जबकि वे अपने नेतृत्व की स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं।

यह बयान ऐसे समय आया है जब होरमुज़ जलडमरूमध्य—जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक अहम मार्ग है—लगभग अवरुद्ध बना हुआ है और अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता ठप पड़ी है। हाल के हफ्तों में ईरान और अमेरिका दोनों ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर नाकेबंदी की है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है और तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 2,000 जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं और सुरक्षित रास्ते का इंतजार कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि ईरान में युद्ध की शुरुआत फरवरी के अंत में अमेरिका और इज़राइल द्वारा की गई थी, जिसके बाद फिलहाल अनिश्चितकालीन युद्धविराम लागू है। इसी बीच, यूनाइटेड अरब अमीरात ने तेल निर्यात समूह OPEC और OPEC Plus से अलग होने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि यह फैसला ऊर्जा संकट और सऊदी अरब के साथ बिगड़ते संबंधों के कारण लिया गया है। Edited by : Sudhir Sharma