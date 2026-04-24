ईरान पर परमाणु हमले के सवाल पर क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, किसे बताया बेवकूफ
US President Donald Trump : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बेबाक और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में एक प्रेस वार्ता के दौरान ट्रंप उस समय एक पत्रकार पर बुरी तरह भड़क गए, जब उनसे ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सवाल पूछा गया। ट्रंप ने न केवल इस सवाल को 'बेवकूफाना' बताया, बल्कि यह भी साफ किया कि उन्हें ईरान जैसी ताकतों से निपटने के लिए परमाणु हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं है।
'हमें इसकी जरूरत नहीं है'
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जब पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या वे ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग करेंगे, तो ट्रंप ने कड़े लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इसकी आवश्यकता क्यों होगी? और इस तरह का बेवकूफाना सवाल पूछा ही क्यों जा रहा है?
पारंपरिक हथियारों की ताकत का दिया हवाला
ट्रंप ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अमेरिकी सेना की पारंपरिक (Conventional) ताकत ही दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा, मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल क्यों करूंगा, जब हमने बिना इसके ही पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से उन्हें (दुश्मनों को) तबाह कर दिया है?
सोशल मीडिया पर चर्चा
ट्रंप का यह बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनके समर्थकों का कहना है कि ट्रंप ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वे युद्ध को बढ़ावा देने के बजाय अमेरिकी सैन्य शक्ति के समझदारी से इस्तेमाल के पक्ष में हैं। वहीं कुछ आलोचकों का मानना है कि पत्रकार के साथ उनका व्यवहार थोड़ा ज्यादा सख्त था।
गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का इतिहास पुराना है, लेकिन ट्रंप का यह ताजा बयान स्पष्ट करता है कि वे परमाणु हथियारों के विकल्प को मेज पर रखने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि वे अमेरिकी सेना की साधारण मारक क्षमता को ही पर्याप्त मानते हैं।
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