लोग जलवायु सम्मेलनों के लिए अब भी निजी जेट से क्यों सफर कर रहे हैं?

Still traveling by private jet for climate conferences : ऋषि सुनक, डेविड कैमरन और किंग चार्ल्स दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, सीओपी28 में लगभग 200 देशों के 70,000 से अधिक प्रतिनिधियों में से सिर्फ 3 हैं। लेकिन वे उन सैकड़ों लोगों में शामिल हैं, जो प्राइवेट जेट (private jet) से वहां पहुंचे। वास्तव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और किंग ने 3 अलग-अलग विमानों में यात्रा की।

पिछले साल मिस्र में सीओपी27 में लगभग 315 निजी जेट यात्राएं हुईं। यह एक असाधारण आंकड़ा है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब सीओपी में कम विश्व नेताओं ने भाग लिया था, क्योंकि कई लोग बाली में जी20 शिखर सम्मेलन में व्यस्त थे।

इसीलिए हमने निजी जेट सहित परिवहन के विभिन्न तरीकों के लिए दुबई में इस वर्ष की बैठक, सीओपी28 में यात्रा के कार्बन पदचिह्न का अनुमान लगाने के लिए अकादमिक विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया। हम अंतत: उपस्थित लोगों को जाने-पहचाने जलवायु-सचेत यात्रा विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना चाहते हैं।

हमने पिछले 3 सीओपी के कार्बन फुट प्रिंट की तुलना भी की ताकि यह देखने में मदद मिल सके कि सम्मेलन कहां हो सकते हैं ताकि उपस्थित लोगों को निजी जेट का उपयोग करने से रोका जा सके, जब तक कि सुरक्षा के लिए बिलकुल आवश्यक न हो। पिछले साल निजी जेट विमानों का उपयोग (और संभवत: इस साल भी, हालांकि हमारे पास अभी तक पूरा डेटा नहीं है) यह बताता है कि यह नया आदर्श बन रहा है और केवल आवश्यक विश्व नेताओं से आगे बढ़ गया है।

परिवहन साधनों का कार्बन पदचिह्न : जेट ईंधन जलाने से होने वाले उत्सर्जन के कारण उड़ान पहले से ही यात्रा के सबसे अधिक कार्बन-सघन रूपों में से एक है और, क्योंकि वाष्प ट्रेल्स उच्च ऊंचाई वाले बादल बनाने में मदद करते हैं जो वायुमंडल में अधिक गर्मी को रोकते हैं। इसे डीकार्बोनाइज करना भी विशेष रूप से कठिन है - ऐसे इलेक्ट्रिक विमान नहीं हैं जिनका हम आसानी से उपयोग कर सकें।

निजी जेट यात्रा सभी में से सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला माध्यम है, जिसमें बहुत अधिक ईंधन की खपत होती है और उसकी तुलना में बहुत कम यात्री यात्रा करते हैं। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी का तर्क है कि वे वर्ग असमानता का एक उदाहरण हैं और अगर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटना है तो इससे निपटना होगा।

हाईप्रोफाइल लोगों द्वारा इनका उपयोग स्पष्ट रूप से जलवायु सम्मेलन के लक्ष्य को कमजोर करता है और पर्यावरणीय चिंताओं और व्यक्तिगत कार्यों के बीच एक अलगाव और टिकाऊ प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का प्रतीक है। इसके परिणामस्वरूप जनमत को आकार देने और प्रभावित करने का जोखिम है। पिछले शोध से पता चलता है कि जनता के सदस्य जलवायु कार्रवाई को कम गंभीरता से लेते हैं यदि उन्हें लगता है कि उनके नेता अपना काम नहीं कर रहे हैं।

हमने मिस्र में सीओपी27 के लिए निजी जेट के उपयोग को देखकर शुरुआत की (हमारे परिणाम औपचारिक सहकर्मी-समीक्षा से पहले प्रीप्रिंट के रूप में उपलब्ध हैं)। अधिकांश निजी उड़ानें छोटी दूरी की थीं, अक्सर राजधानी काहिरा और शर्म अल-शेख में सम्मेलन स्थल के बीच केवल एक घंटे की दूरी होती थी। छोटी दूरी पर, विमान और भी कम कुशल होते हैं, क्योंकि उड़ान भरने और उतरने में परिभ्रमण की तुलना में अधिक ईंधन खर्च होता है।

इसलिए छोटी उड़ानों और निजी जेट विमानों से बचना जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने यूके, जहां हम रहते हैं, के प्रतिभागियों के लिए दुबई में सीओपी28 तक पहुंचने के लिए यात्रा विकल्पों की एक श्रृंखला की खोज की।

लंदन से दुबई की यात्रा के लिए निजी जेट यात्रा एक वाणिज्यिक विमान की तुलना में 11 गुना अधिक, ट्रेन की तुलना में 35 गुना अधिक और कोच यात्रा की तुलना में 52 गुना अधिक प्रदूषणकारी है (इस्तांबुल से विमान में सवार होने के बाद भी, क्योंकि आप ट्रेन या कोच से दुबई तक की यात्रा नहीं कर सकते)। यूके से उड़ान भरने वालों के लिए मिस्र की तुलना में दुबई की लंबी उड़ान का मतलब है कि इस वर्ष उत्सर्जन अधिक होगा।

सीओपी का स्थान : उड़ान उत्सर्जन के लिए कुछ दोष संयुक्त राष्ट्र निकाय का होना चाहिए जो यह तय करता है कि सीओपी बैठकें कहां आयोजित की जाएंगी। दुबई संघर्ष क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका से भूमि मार्गों को अवरुद्ध करता है और वहां उड़ान भरना जरूरी कर देता है।

जबकि अधिकांश प्रतिनिधि स्थिरतापूर्वक यात्रा करना चाहेंगे, उनके कार्य यात्रा के वैकल्पिक रूपों जैसे सुरक्षित भूमि मार्गों की पहुंच और दूर से आने वालों के लिए कम से कम सीधी उड़ानों के विकल्प पर निर्भर होंगे ताकि उनके कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके।

इस संबंध में दुबई एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह एक प्रमुख एयरलाइन केंद्र है और इसलिए यहां कई सीधी उड़ानें हैं और दूसरी या आंतरिक उड़ानों की कम आवश्यकता है। हमारा विश्लेषण सीओपी बैठकों में यात्रा के कार्बन पदचिह्न निहितार्थों पर बहुत सावधानी से विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अंततः नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन बैठकों के लिए मेजबान स्थानों की पहचान करने की आवश्यकता होगी जो प्रतिभागियों के कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद कर सकते हैं।

हालांकि, निजी जेट अभी भी उचित नहीं हैं। उनका कार्बन पदचिह्न परिवहन के अन्य रूपों की तुलना में काफी अधिक है, वे जलवायु वार्ता में मौजूदा असमानताओं को बढ़ाते हैं और दुनिया को गलत संदेश भेजते हैं।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta