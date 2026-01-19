स्पेन में 2 हाईस्पीड ट्रेनों की टक्कर में 21 की मौत, जानिए क्या है इस दर्दनाक हादसे की वजह?

Spain Train Accident : दक्षिणी स्पेन में उस समय एक दर्दनाक हादसा हुआ जब करीब 300 यात्रियों को लेकर मलागा से मैड्रिड जा रही ट्रेन पटरी से उतरकर बगल के ट्रेक पर पहुंची और मैड्रिड से ह्यूएलवा जा रही ट्रेन से टकरा गई। 2 हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर में 21 लोगों की मौत जबकि 73 लोग घायल हुए हैं।

बताया जा रहा है कि मलागा से मैड्रिड जा रही ट्रेन में लगभग 300 लोग सवार थे जबकि मैड्रिड से ह्यूएलवा जा रही ट्रेन में करीब 200 लोग मौजूद थे। मलागा से मैड्रिड जा रही ट्रेन पटरी से उतर गई मैड्रिड जा रही ट्रेन रविवार शाम 7.30 बजे पटरी से उतरकर पास के ट्रेक पर पहुंच गई। तभी इस ट्रेक पर मैड्रिड से ह्यूएलवा जा रही ट्रेन आ गई। इससे दोनों ट्रेनों के बीच जोरदार टक्कर हुई।

हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की संख्‍या बढ़ने की आशंका है।

Tragedy in southern Spain: a high-speed train derailed, crossed tracks, and hit another train head-on.



More than 21 reportedly killed, and at least 100 injured, with 25 suffering critical injuries.



Rescue operation is going on. We wish everyone a speedy recovery #Spain |… pic.twitter.com/3QkWklkGUn — Sharadh Shama Sharma ( Professor ) (@PyaraBetaa) January 19, 2026

ट्रेन हादसे पर क्या बोले स्पेन के परिवहन मंत्री

स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने भी अपने बयान में हादसे में 21 लोगों की मौत की पुष्‍टि की है। उन्होंने बताया कि बचाव दल ने सभी बचे लोगों को निकाल लिया है। अभी दुर्घटना की वजह पता नहीं चल पाई है। पुएंते ने हादसे पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि यह हादसा ट्रैक के एक समतल हिस्से पर हुआ है, जिसे मई में बनाया गया था। पटरी से उतरने वाली ट्रेन भी चार साल पुरानी थी।

