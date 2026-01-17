बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, पेट्रोल पंप पर कार से कुचलकर ली जान

Bangladesh News : बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को एक और हिंदू युवक की सनसनीखेज हत्या कर दी गई है। खबरों के अनुसार, मृतक हिंदू युवक पेट्रोल पंप पर काम करता था और फ्यूल का पैसा मांगने पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) नेता के वाहन ने उसे कुचल दिया। यह घटना राजबाड़ी जिले में हुई। मृतक हिंदू युवक का नाम रिपन साहा (30 वर्ष) है। बांग्लादेश के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहां हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा अपनी चरमसीमा पर पहुंच गई है।







खबरों के अनुसार, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को एक और हिंदू युवक की सनसनीखेज हत्या कर दी गई है। खबरों के अनुसार, मृतक हिंदू युवक पेट्रोल पंप पर काम करता था और फ्यूल का पैसा मांगने पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) नेता के वाहन ने उसे कुचल दिया। यह घटना राजबाड़ी जिले में हुई।

एक और हिंदू युवक की क्रूर हत्या ने स्थानीय स्तर पर आक्रोश फैला दिया है।







बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) का नेता अबुल हाशेम सुजन अपने लैंड क्रूजर वाहन में आया था। उसने पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाया और बिना पैसे दिए भागने की कोशिश की। जब रिपन ने वाहन रोककर भुगतान मांगा, तो अबुल हाशेम सुजन और उनके ड्राइवर कमल हुसैन ने वाहन तेज कर रिपन को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सीसीटीवी फुटेज में वाहन का आना, रिपन और अबुल हाशेम के पास खड़े होना और फिर बिना भुगतान के भागना स्पष्ट दिख रहा है। पुलिस ने बाद में वाहन जब्त कर लिया और अबुल हाशेम सुजन को उसके ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया।





बांग्लादेश की 2022 की जनगणना के अनुसार, देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 1.31 करोड़ है, जो कुल आबादी का करीब 7.95 प्रतिशत है। बांग्लादेश में केवल दिसंबर 2025 में ही सांप्रदायिक हिंसा की 51 घटनाएं दर्ज की गईं।

