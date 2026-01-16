शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. how a potential war between Iran and America was averted
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (13:58 IST)

मिडिल ईस्ट में बड़ी राहत, इस तरह रुका ईरान और अमेरिका के बीच संभावित युद्ध

Iran US tensions
Iran US tensions: अमेरिका की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा था, जो किसी भी क्षण फट सकता था। अमेरिका और ईरान के बीच की तल्खी के चलते पूरी दुनिया की सांसें थम गई थीं। लेकिन, ईरान के तीन पड़ोसी देशों की बदौलत संभावित युद्ध का मामला फिलहाल टल गया है। हालांकि इसके पीछे ईरान की धमकी को भी माना जा रहा है। 
 
ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच खतरे की घंटी तब बजी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों के दमन को लेकर सीधी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे दी। तेहरान ने भी पलटवार में देरी नहीं की। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर एक भी गोली चली, तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और युद्धपोत खंडहर में तब्दील कर दिए जाएंगे। अमेरिका को कतर स्थित अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदेद एयरबेस से आनन-फानन में अपने कर्मियों को हटाना पड़ा।
 

इन तीन देशों ने रोकी जंग

अमेरिका द्वारा अपने कर्मचारियों को हटाने के बाद माना जा रहा है कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। लेकिन, सऊदी अरब, कतर और ओमान की कूटनीतिक पहल के चलते संभावित युद्ध रुक गया। बताया जा रहा है कि इन देशों के अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप से सीधी बातचीत की। उनका तर्क था कि ईरान को अपनी स्थिति साफ करने का एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। खाड़ी देशों ने इसे 'आखिरी मिनट की जद्दोजहद' करार दिया है।
 

ईरान को स्पष्ट संदेश

एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में चेताया कि ईरान पर हमला सिर्फ एक देश की तबाही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए आत्मघाती साबित होगा। इन देशों ने केवल वॉशिंगटन, बल्कि तेहरान पर भी कूटनीतिक दबाव बनाया। ईरान को स्पष्ट संदेश दिया गया कि अगर आपकी तरफ से एक भी हमला खाड़ी के अमेरिकी ठिकानों पर हुआ, तो क्षेत्रीय देशों के साथ आपके रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।
 

फिर ट्रंप के तेवर नरम पड़े

माना जा रहा है कि ईरान ने इन देशों को आश्वासन दिया कि वह प्रदर्शनकारियों की फांसी पर रोक लगाएगा और तनाव को और नहीं बढ़ाएगा। ईरान से मिले भरोसे के बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर नरम पड़े। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें 'बेहद महत्वपूर्ण सूत्रों' से यह यकीन दिलाया गया है कि ईरान कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा। इसी भरोसे के दम पर सैन्य विकल्प को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अल-उदेद एयरबेस पर फिर से रौनक लौटने लगी। फिलहाल शांति की बातचीत जारी है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यह स्थिरता कितनी टिकाऊ होगी।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
अधजले नोटों का मामला, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस यशवंत वर्मा को झटका, याचिका खारिज

Iran Protests : ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी सरकार, 16 जनवरी से शुरू हो सकता है ऑपरेशन

Iran Protests : ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी सरकार, 16 जनवरी से शुरू हो सकता है ऑपरेशनईरान में भारी विरोध-प्रदर्शन के बीच बदलते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार उन भारतीय नागरिकों की वापसी में मदद करने की तैयारी कर रहा है जो अपने देश वापस आना चाहते हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक ईरान से निकाले जाने वाले लोगों के पहले बैच को 16 जनवरी तक एयरलिफ्ट किए जाने की उम्मीद है। ईरान में प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है।

Indian Coast Guard की बड़ी कार्रवाई, भारतीय समुद्री सीमा में घुसी पाकिस्तानी नाव जब्त, 9 क्रू सदस्य हिरासत में

Indian Coast Guard की बड़ी कार्रवाई, भारतीय समुद्री सीमा में घुसी पाकिस्तानी नाव जब्त, 9 क्रू सदस्य हिरासत मेंभारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने गुरुवार को बताया कि भारतीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रही एक पाकिस्तानी नाव को 9 क्रू सदस्यों के साथ जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई बुधवार, 14 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के पास की गई। पकड़ी गई नाव को फिलहाल पोरबंदर लाया जा रहा है।

बिकनी इमेज बनाने से Grok AI का इंकार, imaginary characters पर नहीं लागू हुआ नियम, क्या बोले Elon Musk

बिकनी इमेज बनाने से Grok AI का इंकार, imaginary characters पर नहीं लागू हुआ नियम, क्या बोले Elon Muskसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने अपने AI टूल 'ग्रोक' (Grok) के इमेज-एडिटिंग नियमों को और कड़ा कर दिया है। यह कदम बिना सहमति के बनाए गए आपत्तिजनक डीपफेक (non-consensual sexual deepfakes) को लेकर पिछले कई दिनों से हो रही आलोचनाओं के बाद उठाया गया है। हालांकि इन बदलावों ने विवाद को खत्म करने के बजाय एक नई बहस छेड़ दी है।

हिमाचल में भीषण अग्निकांड, LPG सिलेंडर में हुआ विस्‍फोट, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

हिमाचल में भीषण अग्निकांड, LPG सिलेंडर में हुआ विस्‍फोट, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौतNohradhar Fire Incident case : हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के अर्की बाजार में हुए दर्दनाक हादसे के 2 दिन बाद अब सिरमौर जिले से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सिरमौर के नौहराधार क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुःखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता और घायलों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

नीदरलैंड के महापौर नागपुर की गलियों में खोज रहे अपनी मां, 41 साल पहले इस घटना ने कर दिया था अलग

नीदरलैंड के महापौर नागपुर की गलियों में खोज रहे अपनी मां, 41 साल पहले इस घटना ने कर दिया था अलगदुनिया अजीब कहानियों से भरी पड़ी हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक बेटा अपनी मां को ढूंढते हुए भारत आ गया है। उनका कहना है उन्‍हें महाभारत पढी और इसके बाद वे सोचते हैं कि हर कर्ण को अपनी मां कुंती से मिलने का हक है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: Maharashtra CIVIC POLLS RESULTS BMC चुनाव में भाजपा को बहुमत, नागपुर में फिर बनेगा BJP का मेयर

LIVE: Maharashtra CIVIC POLLS RESULTS BMC चुनाव में भाजपा को बहुमत, नागपुर में फिर बनेगा BJP का मेयरLatest News Today Live Updates in Hindi : महाराष्‍ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए गुरुवार को हुए चुनाव की मतगणना आज सुबह 10 बजे शुरू हुई। अधिकांश नगर निगमों में शुरुआती रुझानों में भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। बीएमसी में भाजपा गठबंधन और शिवसेना यूबीटी गठबंधन में कड़ा मुकाबला। पल पल की जानकारी...

भाजपा को 20 जनवरी को मिलेगा नया अध्यक्ष, अधिसूचना जारी

भाजपा को 20 जनवरी को मिलेगा नया अध्यक्ष, अधिसूचना जारीBJP president election will be held on January 20th: आखिरकार भाजपा को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलने की तारीख तय हो गई है। आगामी 20 जनवरी को भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन प्रक्रिया 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी।

नागपुर में भाजपा बड़ी जीत की ओर, फडणवीस के घर में क्या है कांग्रेस का हाल

नागपुर में भाजपा बड़ी जीत की ओर, फडणवीस के घर में क्या है कांग्रेस का हालMaharashtra Election Result : महाराष्‍ट्र के नागपुर में अब तक प्राप्त रुझानों में भाजपा का मेयर बनना तय नजर आ रहा है। नागपुर महानगरपालिका में बहुमत के लिए 76 का आंकड़ा चाहिए और भाजपा ने अब तक प्राप्त रुझानों और परिणामों में इस आंकड़े को पा लिया है।

मेरठ के केंद्रीय विद्यालय में इतिहास बना कॉमिक, नवाचार से डर हुआ छूमंतर

मेरठ के केंद्रीय विद्यालय में इतिहास बना कॉमिक, नवाचार से डर हुआ छूमंतरMeerut Kendriya Vidyalaya : आमतौर पर इतिहास का नाम सुनते ही कई छात्रों के चेहरे पर डर और ऊब साफ दिखाई देने लगती है। तारीखें, युद्ध, राजवंश और लंबे विवरण अक्सर विद्यार्थियों को नीरस लगते हैं, लेकिन मेरठ के पंजाब लाइन स्थित पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में इतिहास अब डर नहीं, बल्कि आनंद और रचनात्मकता का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी नवाचार, बेहतर सीखने के परिणाम और शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल कंटेंट और शिक्षक प्रशिक्षण जैसी पहल की जा रही हैं।

राहुल गांधी ने स्याही विवाद को वोट चोरी जोड़ा, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने स्याही विवाद को वोट चोरी जोड़ा, चुनाव आयोग पर उठाए सवालRahul Gandhi news in hindi : महाराष्‍ट्र में 29 नगर निगमों में जारी मतगणना के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। राहुल ने स्याही विवाद को वोट चोरी से जोड़ते हुए चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com