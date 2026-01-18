रविवार, 18 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नूक , रविवार, 18 जनवरी 2026 (16:01 IST)

ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, बोले- ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है...

Protests against Donald Trump
US President Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के विवादित बयानों के खिलाफ शनिवार को ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और अमेरिकी दूतावास तक मार्च कर साफ संदेश दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और वहां मौजूद प्राकृतिक संसाधन अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम हैं। उनका तर्क है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया, तो रूस और चीन वहां अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं।

खबरों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के विवादित बयानों के खिलाफ शनिवार को ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और अमेरिकी दूतावास तक मार्च कर साफ संदेश दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और वहां मौजूद प्राकृतिक संसाधन अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम हैं। उनका तर्क है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया, तो रूस और चीन वहां अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। 
 
प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे- ‘ग्रीनलैंड नहीं बिकेगा’, ‘हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे’, 'अमेरिका को वापस भेजो'। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से अमेरिका को चेताया कि ग्रीनलैंड को अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार है। लगभग 20 हजार की आबादी वाले इस शहर में करीब एक-चौथाई लोग प्रदर्शन में शामिल हुए।
इस मार्च में न केवल युवा और बुजुर्ग, बल्कि बच्चे भी शामिल हुए। वहीं इस रैली के दौरान 9 साल की बच्ची अलास्का ने 'ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है' का पोस्टर लहराकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ट्रंप अब खुली धमकियों पर उतर आए हैं।
 
इस विवाद के बीच यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में सीमित संख्या में सैनिक भेजने की योजना बनाई है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने भी कई अधिकारियों को ग्रीनलैंड में शामिल कर सैन्य अभ्यास कराया। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और NATO का सदस्य भी है। NATO के नियमों के अनुसार, एक सदस्य देश किसी अन्य सदस्य देश पर कब्जा नहीं कर सकता।
अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। कुछ मुल्कों ने ग्रीनलैंड सौदे का विरोध किया तो इसका भी इलाज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ढूंढ़ लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण का विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों पर 10 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।
 
जिन देशों के खिलाफ उन्होंने ये एक्शन लिया है, उनमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
ये टैरिफ फरवरी से लागू होगा। इतना ही नहीं अगर ग्रीनलैंड को लेकर डील नहीं होती है तो 1 जून को इसे बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ये टैरिफ तब तक देना होगा जब तक ग्रीनलैंड की पूरी खरीद के लिए कोई डील नहीं हो जाती। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है।
घुसपैठ को लेकर असम में कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, बोले- घुसपैठिए इनका कट्टर वोट बैंक

घुसपैठ को लेकर असम में कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, बोले- घुसपैठिए इनका कट्टर वोट बैंकPrime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को घुसपैठिए पसंद हैं, क्योंकि वे उसका वोट बैंक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए असम में अस्थिरता पैदा की। कांग्रेस के शासन में घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही वजह रही कि असम लंबे समय तक हिंसा और अशांति से जूझता रहा।

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्र

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्रPrime Minister Narendra Modis rally in Malda: मुंबई नगर निगम (BMC) के ऐतिहासिक परिणामों ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है। इस जीत की गूंज शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में सुनाई दी, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया।

राहुल गांधी ने बताया, क्या है BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल?

राहुल गांधी ने बताया, क्या है BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल?Rahul Gandhi in Indore : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के पीड़ितों से मिलने के बाद भाजपा की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल क्या है? भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी।

क्या बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं ममता बनर्जी, भाजपा सांसद संबित पात्रा का बड़ा दावा

क्या बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं ममता बनर्जी, भाजपा सांसद संबित पात्रा का बड़ा दावापीएम मोदी के बंगाल दौरे से पहले संबित पात्रा के निशाने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

2 राज्यों की 2 फॉरेंसिंक रिपोर्ट से उठा सवाल, क्या AAP नेता आतिशी ने किया सिख गुरुओं का अपमान?

2 राज्यों की 2 फॉरेंसिंक रिपोर्ट से उठा सवाल, क्या AAP नेता आतिशी ने किया सिख गुरुओं का अपमान?दिल्ली की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई जबकि पंजाब पुलिस द्वारा कराई गई फॉरेंसिक जांच में आतिशी को मिली क्लीनचिट

और भी वीडियो देखें

India vs New Zealand : दिव्यांग ने मध्यप्रदेश के मुखिया से कही दिल की बात, CM मोहन यादव ने तुरंत भेज दिए भारत-न्यूजीलैंड मैच के टिकट

India vs New Zealand : दिव्यांग ने मध्यप्रदेश के मुखिया से कही दिल की बात, CM मोहन यादव ने तुरंत भेज दिए भारत-न्यूजीलैंड मैच के टिकटमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर साबित किया है कि वे जनता के दिलों पर क्यों राज करते हैं। उनका मन जनता की एक आवाज पर पसीज जाता है। दरअसल, एक दिव्यांग ने प्रदेश के मुखिया से जब ये कहा कि उन्हें भारत-न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में हो रहे मैच को मैदान से लाइव देखना है, लेकिन टिकट का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो ये सुनते ही सीएम डॉ. यादव ने बिना कोई देर किए उनके लिए टिकट का प्रबंध कर दिया।

कांग्रेस ने घुसपैठियों से जमीन पर कब्जा कराया, असम में बोले PM मोदी

कांग्रेस ने घुसपैठियों से जमीन पर कब्जा कराया, असम में बोले PM मोदीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों की पहली पसंद बन गई है। देश कांग्रेस को लगातार नकार रहा है। जनता को गुड गवर्नेंस चाहिए, उसे विकास चाहिए। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस कई साल तक सत्ता में रही, वहां से वो हार गई।

Mauni Amavasya पर माघ मेले में आस्था का जनसैलाब, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान से इनकार

Mauni Amavasya पर माघ मेले में आस्था का जनसैलाब, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान से इनकाररविवार को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही है। माघ मेले में संगम तट पर श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक सुबह 8 बजे तक प्रयागराज में 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।

अर्शदीप की वापसी, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

अर्शदीप की वापसी, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)INDvsNZ भारतीय क्रिकेट टीम ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच में गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम ने सिर्फ एक बदलाव किया है। अर्शदीप सिंह अंतिम ग्यारह में शामिल हुए हैं और प्रसिद्ध कृष्णा को उनकी जगह खाली करनी पड़ी है।वहीं न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।

प्लेन में बम है, IndiGo के विमान में नेपकिन पर मैसेज, लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग

प्लेन में बम है, IndiGo के विमान में नेपकिन पर मैसेज, लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंगIndiGo flight makes emergency landing in Lucknow : इंडिगो (IndiGo) की फ्लाइट में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। आनन-फानन में दिल्ली से बागडोगरा (पश्चिम बंगाल) जा रहे विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मीडिया खबरों के मुताबिक विमान सुबह करीब 9.30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।
