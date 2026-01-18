रविवार, 18 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. GRAP 4 implemented in Delhi NCR, where restrictions will apply
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 18 जनवरी 2026 (17:04 IST)

दिल्ली-NCR की हवा फिर हुई जहरीली, GRAP-4 हुआ लागू, लगे कई कड़े प्रतिबंध

Air pollution in Delhi NCR
Air pollution in Delhi NCR : दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण से बुरा हाल हो चुका है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर से हवा जहरीली हो गई है। हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब होने की वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप-4 लागू कर दिया है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कराई जाएगी।

खबरों के अनुसार, रविवार की सुबह दिल्ली पूरी तरह से सफेद चादर में लिपटी नजर आई। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सफदरजंग इलाके में विजिबिलिटी शून्य (0 मीटर) दर्ज की गई, जबकि पालम में यह 350 मीटर के करीब रही। अक्षरधाम, निजामुद्दीन, बारापुला और डीएनडी जैसे व्यस्त रूटों पर घने कोहरे के कारण यातायात की रफ्तार थम सी गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए 'यलो अलर्ट' जारी किया है।
दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण से बुरा हाल हो चुका है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर से हवा जहरीली हो गई है। हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब होने की वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप-4 लागू कर दिया है।
 
ग्रेप 4 लागू होने के बाद अब दिल्ली एनसीआर में कई तरह के प्रतिबंध लाग होंगे। ग्रेप 4 को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि ग्रेप के पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू रहेंगी। फिलहाल, बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार शाम को 428 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कराई जाएगी।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

घुसपैठ को लेकर असम में कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, बोले- घुसपैठिए इनका कट्टर वोट बैंक

घुसपैठ को लेकर असम में कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, बोले- घुसपैठिए इनका कट्टर वोट बैंकPrime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को घुसपैठिए पसंद हैं, क्योंकि वे उसका वोट बैंक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए असम में अस्थिरता पैदा की। कांग्रेस के शासन में घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही वजह रही कि असम लंबे समय तक हिंसा और अशांति से जूझता रहा।

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्र

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्रPrime Minister Narendra Modis rally in Malda: मुंबई नगर निगम (BMC) के ऐतिहासिक परिणामों ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है। इस जीत की गूंज शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में सुनाई दी, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया।

राहुल गांधी ने बताया, क्या है BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल?

राहुल गांधी ने बताया, क्या है BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल?Rahul Gandhi in Indore : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के पीड़ितों से मिलने के बाद भाजपा की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल क्या है? भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी।

क्या बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं ममता बनर्जी, भाजपा सांसद संबित पात्रा का बड़ा दावा

क्या बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं ममता बनर्जी, भाजपा सांसद संबित पात्रा का बड़ा दावापीएम मोदी के बंगाल दौरे से पहले संबित पात्रा के निशाने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

2 राज्यों की 2 फॉरेंसिंक रिपोर्ट से उठा सवाल, क्या AAP नेता आतिशी ने किया सिख गुरुओं का अपमान?

2 राज्यों की 2 फॉरेंसिंक रिपोर्ट से उठा सवाल, क्या AAP नेता आतिशी ने किया सिख गुरुओं का अपमान?दिल्ली की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई जबकि पंजाब पुलिस द्वारा कराई गई फॉरेंसिक जांच में आतिशी को मिली क्लीनचिट

और भी वीडियो देखें

मिचेल फील्पिस के शतक, बेदम भारतीय गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड ने बनाए 337 रन

मिचेल फील्पिस के शतक, बेदम भारतीय गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड ने बनाए 337 रनINDvsNZ शुरुआती झटकों से उबरते हुए न्यूजीलैंड ने डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के शतक की बदौलत इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले एकदिवसीय मैच में 8 विकेट के नुकसान पर 337 रन बना लिए। यह पहली बार है जब किसी मेहमान टीम के 2 बल्लेबाज ने इस मैदान पर शतक बनाया है। यह किसी मेहमान टीम द्वारा इस मैदान पर बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है।

दिल्ली-NCR की हवा फिर हुई जहरीली, GRAP-4 हुआ लागू, लगे कई कड़े प्रतिबंध

दिल्ली-NCR की हवा फिर हुई जहरीली, GRAP-4 हुआ लागू, लगे कई कड़े प्रतिबंधAir pollution in Delhi NCR : दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण से बुरा हाल हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर से हवा जहरीली हो गई है। हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब होने की वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप-4 लागू कर दिया है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कराई जाएगी।

ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, बोले- ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है...

ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, बोले- ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है...US President Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के विवादित बयानों के खिलाफ शनिवार को ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और अमेरिकी दूतावास तक मार्च कर साफ संदेश दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और वहां मौजूद प्राकृतिक संसाधन अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम हैं।

India vs New Zealand : दिव्यांग ने मध्यप्रदेश के मुखिया से कही दिल की बात, CM मोहन यादव ने तुरंत भेज दिए भारत-न्यूजीलैंड मैच के टिकट

India vs New Zealand : दिव्यांग ने मध्यप्रदेश के मुखिया से कही दिल की बात, CM मोहन यादव ने तुरंत भेज दिए भारत-न्यूजीलैंड मैच के टिकटमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर साबित किया है कि वे जनता के दिलों पर क्यों राज करते हैं। उनका मन जनता की एक आवाज पर पसीज जाता है। दरअसल, एक दिव्यांग ने प्रदेश के मुखिया से जब ये कहा कि उन्हें भारत-न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में हो रहे मैच को मैदान से लाइव देखना है, लेकिन टिकट का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो ये सुनते ही सीएम डॉ. यादव ने बिना कोई देर किए उनके लिए टिकट का प्रबंध कर दिया।

कांग्रेस ने घुसपैठियों से जमीन पर कब्जा कराया, असम में बोले PM मोदी

कांग्रेस ने घुसपैठियों से जमीन पर कब्जा कराया, असम में बोले PM मोदीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों की पहली पसंद बन गई है। देश कांग्रेस को लगातार नकार रहा है। जनता को गुड गवर्नेंस चाहिए, उसे विकास चाहिए। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस कई साल तक सत्ता में रही, वहां से वो हार गई।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com