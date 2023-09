आसियान-भारत समिट में भाग लेने जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी, लगे मोदी-मोदी के नारे

PM Modi in Asian India summit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को आसियान-भारत शिखर सम्मलेन में शामिल होने जकार्ता पहुंचे जहां भारतीय प्रवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

जकार्ता हवाईअड्डे पर प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। नरेंद्र मोदी के स्वागत में लगे मोदी-मोदी और भारत माता की जय के नारे।





इससे पहले जकार्ता पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जकार्ता पहुंच गया हूं। आसियान से संबंधित बैठकों और विभिन्न नेताओं के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।

Landed in Jakarta. Looking forward to the ASEAN related meetings and to working with various leaders for making a better planet. pic.twitter.com/aKpwLnk3ky