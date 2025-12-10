पाकिस्तान में इमरान खान पर बवाल, रातभर अडियाला जेल के बाहर डटी रही बहनें

इमरान की बहनों के प्रदर्शन को देखते हुए अडियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। इमरान के परिजनों का कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सरकार इमरान खान से मुलाकात रोक रही है। जेल में उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है।

इमरान की बहन अलीमा का आरोप है कि सरकार कानून तोड़ रही है, जबकि उनकी ओर से कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गैरकानूनी है। आखिर वे इमरान खान को अलग-थलग क्यों रख रहे हैं और उन्हें टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। हम जेल के बाहर बैठे हैं और यहां से नहीं हटेंगे। वे हमें डंडों से मार सकते हैं या गोली मार सकते हैं। हम इस जुल्म के सामने झुकने वाले नहीं हैं।

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते जेल अधिकारियों ने इमरान से उनकी बहन उजमा खान की मुलाकात कराई थी। मुलाकात के बाद उजमा ने बताया था कि वह बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि उन्होंने इमरान खान के साथ अच्छा सलूक ना होने की बात कही।

इस बीच पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी को दुश्मन देश का हथियार बताते हुए राजनीति से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

