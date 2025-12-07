Earthquake : 7 तीव्रता के भूकंप से डोली धरती, सताया सुनामी का डर

अलास्का और कनाडा की सीमा के पास शनिवार को भूकंप (Alaska Earthquake) के तेज झटके महसूस किए गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 आंकी गई है। अलास्का और कनाडा दोनों तरफ समुद्र से घिरे हैं।

भूकंप के बाद सभी को सुनामी का डर सता रहा था। हालांकि अभी तक सुनामी की कोई भी चेतावनी जारी नहीं हुई है। भूकंप की तीव्रता काफी तेज थी, लेकिन इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, ये भूकंप अलास्का से लगभग 370 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में और व्हाइटहॉर्स, युकोन से 250 किलोमीटर पश्चिम में आया है। यह अलास्का के याकुटाट से लगभग 91 किलोमीटर दूर था, जिसकी आबादी यूएसजीएस के अनुसार 662 है। जानकारी के मुताबिक धरती के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई से भूकंपीय तरंगें निकलीं।

नेपाल में भी भूकंप के झटके

रविवार सुबह नेपाल के कुछ हिस्सों में रिक्टर स्केल पर 4.1 मैग्नीट्यूड का हल्का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि भूकंप सुबह करीब 8.13 बजे 5 किलोमीटर की गहराई पर आया।