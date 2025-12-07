रविवार, 7 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 7 december 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :दिल्ली , रविवार, 7 दिसंबर 2025 (11:53 IST)

IndiGo की आज भी 300 से ज्यादा उड़ानें, लोग हुए परेशान, एयरपोर्ट्‍स पर लंबी कतारें

indigo
Latest News Today Live Updates in Hindi : आज भी इंडिगो उड़ानों को लेकर संकट बरकरार रहा। मीडिया खबरों के मुताबिक 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां इंडिगो की फ्लाइट में देरी और कैंसलेशन के कारण यात्रियों की लंबी लाइन देखी गईं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां इंडिगो के यात्री फ्लाइट में देरी और निलंबन से परेशानी का सामना कर रहे हैं।

विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। DGCA ने शनिवार को इंडिगो को दूसरा 'कारण बताओ नोटिस' जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। DGCA ने कहा कि बड़े पैमाने पर परिचालन विफलता यात्रियों के लिए गंभीर असुविधा, कठिनाई और संकट का कारण बनी है और इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

DGCA ने अपने नोटिस में ये जानकारी मांगी है कि आखिर परिचालन में यह भारी व्यवधान क्यों आया। नियामक ने कहा कि व्यवधान का प्राथमिक कारण स्वीकृत उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करना था। DGCA ने पाया कि बड़े पैमाने पर परिचालन विफलताएं प्लानिंग, निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन में गंभीर चूक का संकेत देती हैं। यह प्रथम दृष्टया एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 42A और ड्यूटी अवधि, उड़ान ड्यूटी अवधि, उड़ान समय सीमा से संबंधित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (CAR) के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के बराबर है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ये भी किसी के बेटे, पिता और पति हैं.. राघव चड्ढा ने गिनाए डिलीवरी बॉय के दर्द

ये भी किसी के बेटे, पिता और पति हैं.. राघव चड्ढा ने गिनाए डिलीवरी बॉय के दर्दRaghav chadha on delivery boy : आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक निजी विधेयक पेश करते हुए क्विक-कॉमर्स और ऐसे ही अन्य ऐप-आधारित डिलीवरी और सेवा व्यवसायों पर नियमन की मांग की। राघव ने डिलीवरी बॉय का मुद्दा उठाते हुए उनके दर्द भी गिना डाले। सांसद ने कहा कि डिलीवरी बॉय की जिंदगी दिहाड़ी मजदूरों और फैक्टरी मजदूरों से भी बदतर है। इस दौरान आम आदमी पार्टी सांसद ने डिलेवरी बॉय के लाभ भी गिनाए।

क्या इंडिगो भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है? जानिए पुतिन ने ऐसी स्थिति में क्या किया था?

क्या इंडिगो भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है? जानिए पुतिन ने ऐसी स्थिति में क्या किया था?आज की कॉर्पोरेट दुनिया में बड़ी कंपनियां और अरबपति अक्सर सरकारों पर दबाव डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है? हालिया घटनाक्रमों से यह सवाल उठ रहा है, जहां इंडिगो ने पायलटों के आराम संबंधी नए नियमों के खिलाफ उड़ानें रद्द करके सरकार पर दबाव बनाया।

डीपफेक पर लगेगी लगाम, लोकसभा में रेगुलेशन बिल पेश, जानिए क्‍या है खतरा और क्‍या होगा फायदा?

डीपफेक पर लगेगी लगाम, लोकसभा में रेगुलेशन बिल पेश, जानिए क्‍या है खतरा और क्‍या होगा फायदा?पिछले कई दिनों से डीपफेक चर्चा में है। इसके इस्‍तेमाल से आम लोगों से लेकर सेलेब्रेटी तक की निजता खतरे में आ गई है। पिछले दिनों कई सेलिब्रिटीज ने डीपफेक को लेकर सवाल उठाए थे। बॉलीवुड और साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंधाना से लेकर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की डीपफेक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थ

पश्चिम बंगाल के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल, सैकड़ों लोग ईंटें लेकर रवाना

पश्चिम बंगाल के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल, सैकड़ों लोग ईंटें लेकर रवानातृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की चेतावनी, क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका

वाह रे डोनाल्ड ट्रंप! खुद ही उठाकर पहन लिया फीफा शांति पुरस्कार

वाह रे डोनाल्ड ट्रंप! खुद ही उठाकर पहन लिया फीफा शांति पुरस्कारDonald Trump receives FIFA Peace Prize: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो क्या हुआ, फीफा शांति पुरस्कार तो मिल ही गया। लेकिन, उन्हें पुरस्कार को लेकर इतना उतावलापन था कि उन्होंने बिना इंतजार किए खुद ही पुरस्कार उठाकर गले में पहन लिया।

और भी वीडियो देखें

LIVE: IndiGo की आज भी 300 से ज्यादा उड़ानें, लोग हुए परेशान, एयरपोर्ट्‍स पर लंबी कतारें

LIVE: IndiGo की आज भी 300 से ज्यादा उड़ानें, लोग हुए परेशान, एयरपोर्ट्‍स पर लंबी कतारेंLatest News Today Live Updates in Hindi : आज भी इंडिगो उड़ानों को लेकर संकट बरकरार रहा। मीडिया खबरों के मुताबिक 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां इंडिगो की फ्लाइट में देरी और कैंसलेशन के कारण यात्रियों की लंबी लाइन देखी गईं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां इंडिगो के यात्री फ्लाइट में देरी और निलंबन से परेशानी का सामना कर रहे हैं।

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसला

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसलाकांग्रेस नेतृत्व ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी चर्चा के बीच शनिवार को इस विषय के समाधान पर विस्तृत मंथन किया। हालांकि बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। इस मामले पर कांग्रेस आलाकमान की जल्द ही एक और बैठक होगी।

CM पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में विकास योजनाओं की समीक्षा की

CM पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में विकास योजनाओं की समीक्षा कीमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए।

CM योगी आदित्यनाथ की स्टार्टअप प्रोत्साहन नीतियों ने दिलाई बाराबंकी की मधुमक्खीवाला फर्म को वैश्विक पहचान

CM योगी आदित्यनाथ की स्टार्टअप प्रोत्साहन नीतियों ने दिलाई बाराबंकी की मधुमक्खीवाला फर्म को वैश्विक पहचानमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में युवा उद्यमियों और स्वरोजगार को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, इसकी बानगी हमें बाराबंकी जिले के निमित सिंह द्वारा चलाए जा रहे मधुमक्खीवाला स्टार्ट-अप के तौर पर देखने को मिल रही है।

विकसित भारत के विजन में UP की भूमिका सबसे अहम, CM योगी ने रखा साल 2030 तक वन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

विकसित भारत के विजन में UP की भूमिका सबसे अहम, CM योगी ने रखा साल 2030 तक वन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्यउत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत के विजन 2047 को साकार करने में उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे अहम है। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित एक निजी समाचार पत्र के कॉन्क्लेव में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को वर्ष 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य समान गति और संकल्प के साथ आगे बढ़े।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com