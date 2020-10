कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी के साथ अमेरिका में नस्लीय भेदभाव, रेस्त्रां से बाहर निकाला

गायिका और उद्यमी अनन्या ने ट्वीट कर बताया कि वॉशिंगटन के स्कोपा इटैलियन रूट्स रेस्त्रां ने उनको परिवार के साथ बाहर निकाल दिया।

This restaurant @ScopaRestaurant literally threw my family and I, out of their premises. So racist. So sad. You really need to treat your customers right. Very racist. This is not okay.