क्यों ट्रकों के पीछे लिखा होता है Horn Ok Please, जानिए इस स्लोगन के पीछे की दिलचस्प कहानी

आपने ट्रकों के पीछे कई तरह की शायरी और स्लोगन लिखे देखें होंगें जो काफी मजेदार होते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली लाइन है Horn Ok Please, जिसे आपने भी कई ट्रकों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा।वैसे तो ट्रकों के पीछे ये लिखने का कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर ट्रकों के पीछे यह जरूर लिखा होता है। आज इस आलेख में हम आपको बताएंगे कि आखिर ट्रक के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखने का क्या कारण होता है।आप में से अधिकतर लोग इसके पीछे का कारण नहीं जानते होंगे । 'हॉर्न ओके प्लीज' लिखने का अर्थ होता है कि गाड़ी को ओवरटेक करने से पहले हार्न देकर सूचित करें। इस तरह ट्रक चालक पीछे चल रहे वाहनों से कहते हैं कि आगे निकलने के लिए हॉर्न बजाएं। पहले के समय में कई ट्रकों में साइड मिरर नहीं होता था, जिससे ड्राइवरों को पीछे चलने वाले वाहनों की जानकारी के लिए यह लिखवाना पड़ता था, जिससे वे पीछे से आ रहे वाहन को साइड दे सकें।इस लाइन के बीच मेंलिखने के बहुत से कारण हैं, जिसमें एक कारण द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा है। असल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में डीजल की बहुत कमी हो गई थी। इस दौरान ट्रकों में केरोसिन का इस्तेमाल किया जाने लगा था, जो कि बहुत ज्वलनशील होता है, इसलिए पीछे वाले वाहनों को उचित दूरी बनाने के लिए कहने के लिए ‘On Kerosene’ लिखा जाता था, जो धीरे धीरे ok रह गया।पुराने समय में अधिकतर सड़कें संकरी हुआ करती थी। ऐसे में ओवरटेकिंग के समय एक्सीडेंट होने का खतरा रहता था। बड़े ट्रकों को पीछे वाले वाहन नहीं दिखाते थे, इसलिए ओके शब्द के उपर एक बल्ब लगा होता था। इस बल्ब को पीछे चल रहे वाहन को आगे निकलने का संकेत देने के लिए ट्रक ड्राइवर जलाता था। इससे पीछे चल रहे वाहनों को ओवरटेकिंग में सुविधा होती थी।सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।