इंदौर में स्कॉर्पियो ने 3 जिगरी दोस्तों को रौंदा, 2 की मौत, तीसरा अस्‍पताल में लड़ रहा मौत से जंग

इंदौर में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तकरीबन रोजाना हादसों में लोगों की मौतें हो रही हैं। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी।इनमें से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा अस्‍पताल में मौत से जंग लड रहा है। घटनास्‍थल लसूड़िया थाना क्षेत्र में है। जहां यह हादसा हुआ। हादसे में इंदौर के 23 साल आयुष और 21 साल के कृष्ण पाल की मौत हो गई, जबकि श्रेयांश नामक युवक गंभीर रूप से घायल है।लाइफ केयर हॉस्पिटल के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान 23 साल का आयुष और 21 साल का कृष्ण पाल थे। उनका तीसरा साथी श्रेयांश इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है।उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए एमवाय (MYH) हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही लसूड़िया पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो कार को जब्त कर लिया है। हालांकि, चालक के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कार मालिक व चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है।Edited By: Navin Rangiyal