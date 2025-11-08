शनिवार, 8 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. UN Secretary General Antonio Guterres makes this request ahead of climate conference
Written By UN
Last Modified: शनिवार, 8 नवंबर 2025 (14:12 IST)

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए त्वरित उपाय जरूरी

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने जलवायु सम्मेलन से पहले एक बैठक में किया आग्रह

UN Secretary General Antonio Guterres makes this request ahead of climate conference
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने ब्राज़ील के बेलेम में यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कॉप30) से पहले एक बैठक में आग्रह किया कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाकर और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर तेज़ी से क़दम बढ़ाने होंगे। यूएन प्रमुख ने नवीकरणीय, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन चक्की, स्रोतों को लगभग हर देश में बिजली का सबसे सस्ता माध्यम क़रार दिया है।

उन्होंने ब्राज़ील के ऐमेज़ोन क्षेत्र में स्थित बेलेम में ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के विषय पर आयोजित एक गोलमेज़ बैठक को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। बेलेम में सोमवार, 10 नवम्बर को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आरम्भ हो रहा है। जीवाश्म ईंधन युग का अन्त हो रहा है। स्वच्छ ऊर्जा उभार पर है। आइए, हम इस परिवर्तन की प्रक्रिया को न्यायसंगत, तेज़ और अन्तिम बनाएं।
नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति
यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने विश्व नेताओं को बताया कि विश्वभर में ऊर्जा परिदृश्य में बहुत तेज़ी से बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले वर्ष जोड़ी गई कुल नई बिजली क्षमता में से 90 प्रतिशत हरित ऊर्जा स्रोत से थे। इनमें निवेश 2 हज़ार अरब डॉलर तक पहुंच गया, जोकि जीवाश्म ईंधन में निवेश से 800 अरब डॉलर अधिक है।
 
नवीकरणीय क्रांति यहां आ चुकी है लेकिन हमें और अधिक तेज़ी से जाना होगा और इसका लाभ हर देश के लिए सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने सचेत किया कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को इस दशक के अन्त तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में तीन गुना वृद्धि करने और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने की प्रक्रिया को न्यायसंगत, व्यवस्थित और समतापूर्ण ढंग से पूरा करना होगा।
गर्माती जलवायु पर लगाम
हालांकि फ़िलहाल देश इस दौड़ में पिछड़ रहे हैं। यदि नई राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई योजनाओं को लागू भी कर लिया जाता है, तो भी वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 2 डिग्री की सीमा को पार करने की आशंका है। इसका अर्थ है और अधिक बाढ़, अधिक गर्मी और पीड़ा, हर जगह पर।
 
उनके अनुसार, इस सदी के अन्त तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पर वापस लौटने के लिए यह ज़रूरी है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक 50 फ़ीसदी की कटौती लाई जाए, 2050 तक नैट शून्य उत्सर्जन तक पहुंचा जाए।
नीतियों में आमजन पर ध्यान
यूएन प्रमुख ने कार्रवाई के लिए पांच अहम क्षेत्रों को चिन्हित किया है :
पहला, देशों को अपने क़ानूनों, नीतियों, प्रोत्साहन उपायों को ऊर्जा स्रोतों में न्यायसंगत बदलाव के अनुरूप बनाना होगा। जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी का उन्मूलन करना होगा, जिससे बाज़ारों में व्यवधान आता है।
 
दूसरा, देशों की सरकारों को ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान आम लोगों का ध्यान रखना होगा और उन कामगारों व समुदायों को समर्थन देना होगा, जिनकी आजीविका तेल, कोयले व गैस पर निर्भर है।
 
तीसरा, बिजली ग्रिड, भंडारण और दक्षता उपायों में निवेश करना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में उछाल आ रहा है और इसलिए उसी के अनुरूप बुनियादी ढांचे को खड़ा किया जाना ज़रूरी है।
 
चौथा, बिजली आपूर्ति की नई मांग को स्वच्छ ऊर्जा के ज़रिए पूरा किया जाना होगा, जिनमें डेटा केन्द्रों द्वारा की जाने वाली खपत भी है, जोकि कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) टैक्नॉलॉजी के लिए अहम हैं।
 
पांचवां, विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता को पूरा करने के इरादे से बड़े स्तर पर वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जाने होंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राहुल का जय शाह पर तीखा सवाल, Amit Shah भी तिलमिला जाएंगे, ट्रोल भी हुए गांधी

राहुल का जय शाह पर तीखा सवाल, Amit Shah भी तिलमिला जाएंगे, ट्रोल भी हुए गांधीRahul Gandhi questions on Jay Shah: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार की एक चुनावी रैली में अमित शाह के बेटे जय शाह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शाह के बेटे जय को क्रिेकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता, रन लेना तो छोड़ ही दो। लेकिन, वो क्रिकेट का चीफ बना बैठा है।

राष्‍ट्रपति ट्रंप का नया फरमान, ये लोग नहीं आ सकते अमेरिका, रद्द हो सकता है वीजा

राष्‍ट्रपति ट्रंप का नया फरमान, ये लोग नहीं आ सकते अमेरिका, रद्द हो सकता है वीजाUS President Donald Trump News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नया फरमान जारी किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के नए फरमान के मुताबिक, अब डायबिटीज, मोटापा या दिल की बीमारियों से जूझ रहे विदेशी नागरिकों को वीजा देने से इनकार किया जा सकता है। जिससे विदेशियों के लिए अमेरिकी सपनों का रास्ता मुश्किल हो सकता है। इस कदम से स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियों वाले आवेदकों को अमेरिका में वीजा मिलने की संभावना कम हो जाएगी।

ममता कुलकर्णी की तर्ज पर बोली प्रेमिका, भरो... मांग मेरी भरो, परेशान प्रेमी ने नदी में कूदकर जान दी

ममता कुलकर्णी की तर्ज पर बोली प्रेमिका, भरो... मांग मेरी भरो, परेशान प्रेमी ने नदी में कूदकर जान दीप्रयागराज में एक जुनूनी प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और प्रेमी से बोली कि भरो मांग मेरी भरो। प्रेमिका की इस हरकत से यूजर्स को ममता कुलकर्णी की फिल्‍म सबसे बडा खिलाडी के प्रसिद्ध गाने भरो मांग मेरी भरो की याद दिला दी। हालांकि प्रेमिका की इस हरकत से प्रेमी परेशान हो गया और उसने नदी में छलांग लगा दी। डूबने से प्रेमी की मौत हो गई।

Jio की 5G टेक्नोलॉजी दुनियाभर में बढ़ाएगी 'मेड इन इंडिया' की धमक

Jio की 5G टेक्नोलॉजी दुनियाभर में बढ़ाएगी 'मेड इन इंडिया' की धमकReliance Jio News : रिलायंस जियो प्लेटफ़ॉर्म्स (Reliance Jio Platforms) अब अपनी उन्नत 5G तकनीक के ज़रिए वैश्विक स्तर पर विस्तार की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने मोबाइल और होम ब्रॉडबैंड दोनों क्षेत्रों में संपूर्ण 5G सॉल्युशंस विकसित कर लिए हैं। जिनमें ओपन RAN आधारित रेडियो, नेटवर्क कोर, क्लाउड-नेटिव OSS/BSS सिस्टम और AI आधारित ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। होम ब्रॉडबैंड में जियो की ‘Air Fiber’ तकनीक भी झंडे गाड़ रही है। प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्म जेफरीज़ की रिपोर्ट में यह बात सामने आई।

लालटेन की केरोसिन बेचकर बिहार में अंधेरा करने वाले अब राशन हजम करने की तैयारी में

लालटेन की केरोसिन बेचकर बिहार में अंधेरा करने वाले अब राशन हजम करने की तैयारी में UP Chief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक बाद RJD-कांग्रेस पर ऐसा तीखा प्रहार किया कि जनसभा में पहुंची जनता का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। रक्सौल से बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा और नरकटिया से जदयू प्रत्याशी विशाल कुमार को जिताने की अपील करते हुए योगी ने महागठबंधन पर तीखे प्रहार किए।

और भी वीडियो देखें

श्योपुर के स्कूल में रद्दी कागज पर मिड डे मील, वायरल वीडियो पर बवाल

श्योपुर के स्कूल में रद्दी कागज पर मिड डे मील, वायरल वीडियो पर बवालMid Day Meal news in hindi : मध्यप्रदेश के श्योपुर में एक सरकार स्कूल में बच्चों को रद्दी कागज पर मिड डे मील परोसा गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने इस मामले में मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार को घेरा है। सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार शिक्षक को सस्पैंड कर दिया।

दिल्‍ली में मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग, 500 झुग्गियां जलकर खाक, सड़क पर आए सैकड़ों लोग

दिल्‍ली में मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग, 500 झुग्गियां जलकर खाक, सड़क पर आए सैकड़ों लोगDelhi fire incident case : राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां रोहिणी इलाके में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बनी झुग्गी बस्ती में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जिसने करीब 500 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। 20 से अधिक दमकल की गाड़ियां रातभर आग बुझाने में लगी रहीं। आखिरकार सुबह होते-होते दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, लेकिन इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया।

बिहार को नहीं चाहिए कट्टा सरकार, जंगलराज ने किया बर्बाद, आखिरी 2 सभाओं में क्या बोले पीएम मोदी?

बिहार को नहीं चाहिए कट्टा सरकार, जंगलराज ने किया बर्बाद, आखिरी 2 सभाओं में क्या बोले पीएम मोदी?PM Modi Bihar Rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी और बेतिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुसंस्कार से भरे लोग कुशासन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार NDA सरकार। यह चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है।

पूर्व सीएम उमा भारती की वजह से टली 13 आम मरीजों की सर्जरी, बगैर इलाज के लौटे मरीज, आखिर क्‍या है पूरा मामला?

पूर्व सीएम उमा भारती की वजह से टली 13 आम मरीजों की सर्जरी, बगैर इलाज के लौटे मरीज, आखिर क्‍या है पूरा मामला?मध्यप्रदेश के सतना जिला अस्पताल से एक हैरान करने वाला सामने आया है। यहां एक घटना के बाद यह सामने आया कि कैसे वीआईपी लोगों की वजह से आम आदमी चिकित्‍सा सेवा से वंचित रह जाता है। मामला मध्‍यप्रदेश के सतना जिला अस्‍पताल का है। यहां वीआईपी प्रोटोकाल की वजह से क्षेत्र के कई आम मरीज इलाज से वंचित रह गए।

हरा गमछा देख क्‍यों भड़के तेज प्रताप यादव, जनसभा में सिपाही को दिया सख्त आदेश

हरा गमछा देख क्‍यों भड़के तेज प्रताप यादव, जनसभा में सिपाही को दिया सख्त आदेशTej Pratap Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव अपनी एक जनसभा में हरा गमछा देख भड़क गए। दरअसल गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के पक्ष में तेज प्रताप यादव ने जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच सभा में हरा गमछा पहने एक युवक को देख कर तेज प्रताप यादव गुस्से में आ गए। मंच पर खड़े सिपाही को तेज प्रताप यादव ने युवक के खिलाफ आदेश भी दिया।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com