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Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (17:25 IST)

आबूधाबी से इंदौर आई फ्लाइट में गोल्‍ड स्‍मलिंग, एक किलो सोना शरीर में छुपा कर लाया यात्री

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Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (17:25 IST)
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इंदौर के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आबूधाबी से शुरू हुई सीधी उड़ान के बाद सोने की तस्करी का पहला बड़ा मामला सामने आया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से पहुंचे एक यात्री के पास से करीब एक किलोग्राम सोना बरामद किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार इसकी कीमत दो करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है।

डीआरआई को पहले से तस्करी की सूचना मिली थी। इसके आधार पर अधिकारियों ने तीन बजे इंदौर पहुंची फ्लाइट से उतरने वाले संदिग्ध यात्री पर नजर रखी। जांच के दौरान उसके पास से सोना बरामद हुआ। पूछताछ में एयरलाइन या एयरपोर्ट से जुड़े एक कर्मचारी का नाम सामने आने के बाद उससे भी लंबी पूछताछ की गई।

यह सीधी उड़ान पिछले महीने ही शुरू हुई थी। ऐसे में इस नए अंतरराष्ट्रीय रूट पर सामने आए पहले बड़े तस्करी के मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि डीआरआई तकनीकी साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड और पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।

आबूधाबी रूट पर यह पहला बड़ा मामला है, लेकिन इंदौर एयरपोर्ट पर दुबई और शारजाह से आने वाली उड़ानों में पहले भी कई बार सोना तस्करी पकड़ी जा चुकी है। बीते वर्षों में डीआरआई ने गोल्ड पेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और शरीर में छिपाकर लाया गया सोना जब्त किया है।
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