सोमवार, 22 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Farmer kidnapped in Indore; ransom demanded via WhatsApp.
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : सोमवार, 22 जून 2026 (19:00 IST)

इंदौर में किसान का अपहरण, वाट्सऐप पर मांगी फिरोती, 20 लाख लेकर छुडाने पहुंचा आधा गांव

Farmer kidnapped
इंदौर जिले के ग्रामीण इलाके में एक किसान के अपहरण का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अपहरणकर्ताओं ने पहले शराब पिलाकर किसान का अपहरण किया। इसके बाद वाट्सऐप कॉल कर फिरौती मांगी। फिरौती की राशी देने के लिए आधे गांव के लोग उनकी बताए लोकेशन पर जा पहुंचे।

अपहर्ताओं ने उनके हाथ में हथियार देखे तो वे फिरौती की रकम नहीं लेने आए और उस वक्त तो किसान को लेकर भाग गए, लेकिन सुबह हाथ पैर बांधकर उसे एक गांव के पास पटक गए। बताया जाता है कि किसान की जमीन हाईवे में गई थी, जिसके चलते उसके शासन ने मुआवजा दिया था। इस कारण किसान का अपहरण किया गया।

बता दें कि पंथ बड़ोदिया गांव का रहने वाला 38 साल का हुकुमसिंह पिता पोपसिंह सोलंकी कल रात करीब 9 बजे खेत पर जाने का बोलकर घर से निकला। कुछ देर बात वाट्सऐप कॉल पर उसके परिजन और अन्य ग्रामीणों के पास कुछ लोगों ने उसे अगवा कर फिरौती की रकम 20 लाख रुपए मांगी। आनन-फानन में हुकुम के परिजन ने पुलिस को सूचना दी। बाद में परिजन और गांव वालों ने फिरौती की रकम की व्यवस्था की।

शराब पिलाई और होश में ही नहीं आने दिया : इस बीच अपहरणकर्ता पल-पल पर हुकुम के गांव वालों सहित परिजन के वाट्सऐप कॉल से संपर्क में थे। वे हुकुम की तस्वीरे भी भेज रहे थे। अपहरणकर्ता के बताए स्थान नौगांवा गांव के पास सभी फिरौती की रकम देने पहुंचे। कुछ पुलिसवाले भी उनके साथ थे। कुछ ग्रामीणों के हाथ में हथियार थे। यह देख अपहरणकर्ताओं ने फिर कॉल किया और धमकाया कि यह तुमने गलत किया, हथियारों और पुलिस को लेकर क्यों आए हो। अपहरणकर्ता हुकुम को कार में लेकर भाग गए। रातभर अपहरणकर्ताओं के फोन का हुकम के परिजन इंतजार करते रहे, लेकिन फोन नहीं आया और आज सुबह पलासिया गांव के पास हुकुम को हाथ-पैर बांधकर पटक गए। बाद में उसे गांव वाले घर लेकर पहुंचे। हुकुम काफी नशे में था। अपहरणकर्ताओं ने उसे खूब शराब पिलाई और होश में ही नहीं आने दिया। अब वह थोड़ा होश में आया है, उसका कहना है कि अपहरणकर्ताओं की संख्या 8 से अधिक थी।

हाईवे में गई 9 एकड़ जमीन : हुकुम पंथ बड़ोदिया का बड़ा कास्तकार है। उसके पास 40 एकड़ जमीन है। बीते दिनों हाईवे निकलने से 9 एकड़ जमीन रोड में गई है। जिसकी मुआवजा राशि उसे मिली है। किसी ने अपहरणकर्ताओं को रकम को लेकर मुखबिरी की होगी। यह भी शंका है कि अपहरणकर्ताओं में कुछ परिचित हो सकते है।
Edited By: Naveen R Rangiyal
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बागियों पर बरसे उद्धव ठाकरे, बोले- मेरी शिवसेना ही असली, CM फडणवीस ने कसा तंज

बागियों पर बरसे उद्धव ठाकरे, बोले- मेरी शिवसेना ही असली, CM फडणवीस ने कसा तंजUddhav Thackeray News : महाराष्‍ट्र में शिवसेना (UBT) के अंदर बगावत को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो इस तरह का संकट का सामना कर रहे हैं। पहले भी पार्टी में इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव ने कहा कि वे निराश नहीं हैं और उनके नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी में बगावत को लेकर भाजपा पर तीखे हमले किए। उनका आरोप है कि भाजपा हमेशा से शिवसेना को खत्म करने और कमजोर करने की साजिश रचती रही है।

शिक्षा मंत्री के इस्‍तीफे पर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर-मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी, दीपके ने लोगों से की यह अपील

शिक्षा मंत्री के इस्‍तीफे पर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर-मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी, दीपके ने लोगों से की यह अपीलCockroach Janta Party Protest : नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) दिल्ली के जंतर-मंतर पर रविवार को दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्‍तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर डटे रहे। दिल्ली पुलिस ने शनिवार शाम 5 बजे के बाद प्रदर्शन की अनुमति खत्म होने की बात कहकर जगह खाली करने के लिए कहा था। लेकिन रविवार को भी प्रदर्शनकारी जुट रहे हैं। अभिजीत दीपके ने लोगों से आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है।

नीतीश बने JDU के राष्ट्रीय अध्‍यक्ष, महाबैठक में लगी मुहर, बेटे निशांत पर क्‍या हुआ फैसला?

नीतीश बने JDU के राष्ट्रीय अध्‍यक्ष, महाबैठक में लगी मुहर, बेटे निशांत पर क्‍या हुआ फैसला?Nitish Kumar News : पटना में आयोजित जनता दल यूनाइटेड (JDU) की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर राष्ट्रीय परिषद ने मोहर लगा दी है, साथ ही बिहार अध्यक्ष के पद पर उमेश कुशवाहा बने रहेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की औपचारिक घोषणा की गई है। वहीं जेडीयू विधायक कोमल सिंह के बयान ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि निशांत भैया जेडीयू का भविष्य हैं और आने वाले समय में उन्हें पार्टी के भीतर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

Gujarat New EV Policy: ग्राहकों को मिलेगी डबल सब्सिडी, RTO टैक्स होगा जीरो

Gujarat New EV Policy: ग्राहकों को मिलेगी डबल सब्सिडी, RTO टैक्स होगा जीरोGujarat New EV Policy: पश्चिम एशिया के संकट के बाद ईंधन पर निर्भरता कम करने और राज्य में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार एक नई और व्यापक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों (stakeholders) के साथ चर्चा शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने की संभावना है।

मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर, ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज, आखिर क्यों लिया ये फैसला?

मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर, ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज, आखिर क्यों लिया ये फैसला?Iran closes the Strait of Hormuz again : मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार, ईरान ने सीजफायर उल्लंघन के चलते एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) बंद कर दिया है। ईरान की शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान का कहना है कि अमेरिका के भरोसा तोड़ने और लेबनान में इसराइल के युद्धविराम का उल्लंघन करने के कारण होर्मुज को बंद किया गया है। ईरानी सेना का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में इसराइल ने हमला किया है, जो कि युद्धविराम का लगातार उल्लंघन है। गौरतलब है कि अमेरिका-ईरान के बीच समझौते के बाद दोनों देशों ने होर्मुज को खोलने का निर्णय लिया था। अब ईरान के इस फैसले ने एक बार फिर दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है।

और भी वीडियो देखें

WhatsApp ला रहा 2 बड़े फीचर्स, ऑनलाइन यूजर्स को पहचानना और बैकअप मैनेज करना होगा आसान, जानिए कैसे करेंगे काम

WhatsApp ला रहा 2 बड़े फीचर्स, ऑनलाइन यूजर्स को पहचानना और बैकअप मैनेज करना होगा आसान, जानिए कैसे करेंगे कामइंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp एंड्रॉयड यूजर्स के लिए 2 नए फीचर्स पर काम कर रहा है। इन अपडेट्स का उद्देश्य यूजर्स के लिए ऑनलाइन स्टेटस देखना और चैट बैकअप को मैनेज करना पहले से अधिक आसान बनाना है।

Lucknow में बड़ा हादसा, कोचिंग-कम-गेमिंग जोन में भीषण आग, 14 लोगों की मौत की आशंका, CM योगी ने रद्द किया अलीगढ़ दौरा

Lucknow में बड़ा हादसा, कोचिंग-कम-गेमिंग जोन में भीषण आग, 14 लोगों की मौत की आशंका, CM योगी ने रद्द किया अलीगढ़ दौराउत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को एक कोचिंग-कम-गेमिंग जोन में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। मीडिया खबरों के मुताबिक इसमें 14 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। मृतकों में बच्चे बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा रद्द कर लखनऊ वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में किसी को बख्क्षा नहीं जाएगा।

Bharat Bhushan Tiwari : कौन थे भरत तिवारी, 17 जून को क्या हुआ था, क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनकाउंटर मामला, कैसे मची बिहार की सियासत में खलबली

Bharat Bhushan Tiwari : कौन थे भरत तिवारी, 17 जून को क्या हुआ था, क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनकाउंटर मामला, कैसे मची बिहार की सियासत में खलबलीभरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ से बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है। बिहार के भोजपुर जिले में 26 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विवाद गहरा गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विपक्ष पर बिहार की सम्राट चौधरी सरकार पर आरोप लगा रही है जबकि बिहार सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

इंदौर के शिशु कुंज स्‍कूल के 35 बच्‍चे बीमार, लंच के बाद पेट दर्द और उल्टी से मचा हड़कंप, परिजनों का स्‍कूल में हंगामा

इंदौर के शिशु कुंज स्‍कूल के 35 बच्‍चे बीमार, लंच के बाद पेट दर्द और उल्टी से मचा हड़कंप, परिजनों का स्‍कूल में हंगामाइंदौर के नामी स्‍कूल शिशुकुंज में लंच के बाद 35 से ज्‍यादा बच्‍चों के बीमार होनी की बात सामने आई है। लंच के बाद कई बच्‍चों को पेट दर्द और उल्‍टी हुई है। जैसे ही घटना के बारे में जानकारी मिली, बच्‍चों के परिजन स्‍कूल पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण, 150 पन्नों की रिपोर्ट तैयार, ट्रस्ट के पुनर्गठन के भी संकेत

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण, 150 पन्नों की रिपोर्ट तैयार, ट्रस्ट के पुनर्गठन के भी संकेतअयोध्या में रामलला के दरबार से आई एक ऐसी खबर ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में भूकंप ला दिया है, जिसने आस्था और व्यवस्था दोनों को झकझोर कर रख दिया है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन में हुए 7 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले की जांच कर रही SIT अपनी 150 पन्नों की रिपोर्ट संभवत: आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप जा सकती है।

जून 2026 के 3 सस्ते स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बो

जून 2026 के 3 सस्ते स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बोभारतीय स्मार्टफोन मार्केट के लिए ₹20,000 का प्राइस सेगमेंट हमेशा से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है। जून 2026 में यदि आप भी अपने लिए एक नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो कन्फ्यूज होना लाजमी है। इस समय मार्केट में तीन सबसे तगड़े दावेदार—POCO M8, Realme P4x और Moto G57 Power ग्राहकों के बीच जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं।

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोन

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोनस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Honor एक बार फिर बैटरी लाइफ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। चीन से सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 10,000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी और 10,000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले के साथ एक नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकता है और तेज धूप में भी इसकी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com