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पत्नी ने घर छोड़ा तो बेटा बन गया हैवान, बुजुर्ग मां को इतना पीटा कि मौत हो गई, पुलिस ने किया गिरफ्तार
इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी घर छोड़कर चली गई। इस बात से खफा बेटे ने अपनी मां को पीट पीटकर मार डाला। मां की उम्र 60 साल थी। आरोपी ने मां की इस बेरहमी से पिटाई की कि उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है।
एसीपी पराग सैनी ने बताया कि लसूडिया थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर-114 में सूचना मिली थी कि एक घर में 60 वर्षीय गीताबाई का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच और आसपास के लोगों से पूछताछ में सामने आया कि मृतका के बेटे आकाश ने अपनी मां के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। आरोप है कि उसने लात-घूंसों से हमला किया, जिससे महिला की मौत हो गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी बेटे आकाश को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसकी पत्नी ममता पारिवारिक विवाद के चलते बुधवार को घर छोड़कर चली गई थी। इसी बात से वह नाराज था। देर रात घर लौटने पर उसकी मां से कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने मां के साथ मारपीट शुरू कर दी।
एसीपी पराग सैनी ने बताया कि लसूडिया थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर-114 में सूचना मिली थी कि एक घर में 60 वर्षीय गीताबाई का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच और आसपास के लोगों से पूछताछ में सामने आया कि मृतका के बेटे आकाश ने अपनी मां के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। आरोप है कि उसने लात-घूंसों से हमला किया, जिससे महिला की मौत हो गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी बेटे आकाश को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसकी पत्नी ममता पारिवारिक विवाद के चलते बुधवार को घर छोड़कर चली गई थी। इसी बात से वह नाराज था। देर रात घर लौटने पर उसकी मां से कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने मां के साथ मारपीट शुरू कर दी।
Electric Vehicle से कैसे होगी 50000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई, कौनसे हैं बिजनेस आइडियाज, क्या-क्या काम किया जा सकता है
Electric Vehicle India : भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) से सिर्फ गाड़ी चलाकर ही नहीं, बल्कि कई तरह के बिजनेस करके कमाई की जा सकती है। ईवी की बिक्री और उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में भारत में EV बिक्री करीब 23 लाख यूनिट तक पहुंची और नए वाहन रजिस्ट्रेशन में EV की हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत रही। यानी आपके पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उससे कमाई का साधन भी बना सकते हैं।
क्या मोदी ने पुतिन को परमाणु हमले से रोका था? पोलैंड के उपविदेश मंत्री का सनसनीखेज दावा
PM Narendra Modi Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर पोलैंड के उपविदेश मंत्री व्लादिस्लाव थियोफिल बार्तोशेवस्की ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है, जिसने वैश्विक कूटनीति के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। पोलिश मंत्री के मुताबिक, साल 2022 के अंत में जब यूक्रेन युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर था, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से रोकने में बेहद 'महत्वपूर्ण भूमिका' निभाई थी।
खुशखबर... अब बिना कनेक्शन के भी मिलेगा LPG सिलेंडर, ऑनलाइन होगी डिलीवरी, जानिए क्या है प्रोसेस?
LPG cylinder News : एलपीजी सिलेंडर को लेकर राहतभरी खुशखबर सामने आई है। खबर यह है कि अब बिना LPG गैस कनेक्शन के भी आपको घर बैठे गैस सिलेंडर मिल जाएगा यानी अब आपको गैस एजेंसी के सामने लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। देश में पहली बार इंस्टामार्ट ने HPCL के साथ मिलकर ऐप के जरिए ऑन-डिमांड एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी की सुविधा शुरू की है। पहली बार ऑर्डर करने पर इसे नए कनेक्शन की तरह माना जाएगा जबकि बाद में खाली एलपीजी सिलेंडर लौटाकर रिफिल मंगाया जा सकेगा।
तीसरा बच्चा होने पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य, नियम पर Supreme Court ने क्या कहा, क्यों बताया गैर जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और अन्य स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए लागू 'दो बच्चों की शर्त' (Two-Child Norm) की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि जिस नीति को कभी बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था, वह आज के बदले जनसांख्यिकीय हालात में शायद अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है। ऐसे में इस नियम को जारी रखने का औचित्य दोबारा परखा जाना चाहिए।
Bajaj Chetak और TVS iQube को मिलेगी कड़ी टक्कर, Ather 29 अगस्त को लॉन्च करेगा सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता Ather Energy ने पुष्टि की है कि वह 29 अगस्त को बेंगलुरु में आयोजित Ather Community Day के चौथे संस्करण के दौरान अपना पहला मास-मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करेगी। कंपनी का यह नया स्कूटर किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
रथयात्रा विशेष : जब नरेन्द्र मोदी ने बदल दिया था अहमदाबाद रथयात्रा का इतिहास, आज भी निभाते हैं यह नियम
Narendra Modi Ahmedabad Rathyatra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही सबसे अलग नहीं हैं। 12 साल से अधिक समय तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भगवान जगन्नाथ के लिए शुरू की गई परंपरा को निभा रहे हैं। उन्होंने 149वीं रथयात्रा से पहले ही भगवान जगन्नाथ को विशेष प्रसाद भिजवा दिया था।
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! राज्यसभा सांसद कोएल मल्लिक ने दिया इस्तीफा
बेमिसाल बच्चे अदृश्य शक्तियों से मचाएंगे धमाल, अभिषेक छजलानी की कॉमिक्स में खुलेंगे रहस्य, देश के दुश्मनों को देंगे पटखनी
अभिषेक खुद कॉमिक्स के इतने दीवाने रहे हैं कि घर से मिली अपनी पॉकेट मनी से कॉमिक्स खरीद लिया करते थे। उनकी इस दीवानगी खुद उन्हें कॉमिक्स राइटर बना दिया है। वे शुरू से चाहते थे कि बच्चों के लिए साहित्य, कविता और कहानियां लिखे, फिलहाल उन्होंने कॉमिक्स से शुरुआत की है। हाल ही में उनकी पहली कॉमिक्स बे-मिसाल बच्चे पंक्ति प्रकाशन से प्रकाशित होकर बाजार में आई है। आते ही यह कॉमिक्स बच्चों में खूब पसंद की जा रही है।
केतन की मंगेतर सिया गोयल के परिवार की बढ़ी मुश्किल, FDA ने बंद कराया कामकाज
Ketan Agarwal Murder Case: क्या मंगेतर को खाई में धक्का देकर मौत के घाट उतारने वाली सिया गोयल के परिवार की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं? एक तरफ सिया गोयल अपनी करतूतों के कारण सलाखों के पीछे है तो दूसरी तरफ अब उसके परिवार के बिजनेस पर भी कानून का डंडा चल गया है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे के 'मार्केट यार्ड' इलाके में स्थित सिया गोयल के परिवार की दुकान 'मेसर्स बीजी गोयल एंड कंपनी' पर छापा मारा और नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में दुकान को तत्काल प्रभाव से कामकाज बंद करने का नोटिस थमा दिया है।
MP UCC: मोहन सरकार समान नागरिक संहिता के जरिए साध रही है हिंदुत्व का एजेंडा?
मध्यप्रदेश के मानसून सत्र में मोहन सरकार UCC से जुड़ा अहम विधयेक लाने जा रही है। 20 जुलाई से शुरु हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के पहले 19 जलाई को कैबिनेट की बैठक में UCC कमेटी के प्रतिवेदन को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद मोहन सरकार विधानसभा सत्र के पहले दिन ही UCC विधेयक को पेशन करने तैयारी में है।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।