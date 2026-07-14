  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Nana patwari troubles mount in drug case in indore
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (14:37 IST)

ड्रग्स केस में घिरे नाना की मुश्किलें बढ़ी, युवती ने लगाए लाखों रुपए हड़पने के आरोप, इंदौर पुलिस करेगी फिर से जांच

Nana patwari
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (14:37 IST)
google-news
एक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी करप्‍शन, नीट पेपर लीक आदि के खिलाफ इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, उधर उनके भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी दूसरी मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। ड्रग्स मामले में घिरे नाना पटवारी का अब एक नया केस सामने आया है, जिसने पुलिस और प्रशासन के गलियारों में हलचल मचा दी है। एक युवती, जिसे पहले ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा बुलाया गया था, ने नाना पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

इस युवती ने ड्रग्स केस के अलावा नाना पटवारी की प्रताड़नाओं से तंग आकर पुलिस को एक और मामले की जानकारी दी है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि नाना पटवारी ने उसके लाखों रुपए हड़प लिए हैं और बार-बार मांगने के बावजूद पैसे वापस नहीं कर रहा है। इंदौर के डीसीपी जोन एक नरेंद्र रावत ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि युवती द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और मंगलवार को नाना पटवारी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है।

बुटिक का काम करती है युवती : पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में युवती ने बताया है कि वह पेशे से एक उद्यमी है। वह बुटिक का काम, फाइनेंस का काम और रियल एस्टेट का काम करके अपने बुजुर्ग पिता के साथ मिलकर परिवार का भरण-पोषण करती है। युवती ने शिकायत में उल्लेख किया है कि वह पिछले कुछ वर्षों से कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी को जानती है। नाना पटवारी ने उसे राऊ बायपास इंदौर पर शुभम बेली डीपीएस स्कूल के पास एक प्लाट दिखाया था और उसे लेने के लिए प्रेरित किया था। युवती ने इस प्लाट को खरीदने में अपनी सहमति जताई थी।

किया था लाखों का लेन- देन : युवती के अनुसार, उक्त प्लाट का कुल सौदा 36 लाख रुपये में तय हुआ था। इस सौदे के दौरान नाना पटवारी ने यह आश्वासन दिया था कि वह छह महीने के भीतर इस प्लाट को फिर से बिकवा देगा, जिससे युवती को लगभग 5 लाख रुपए का अतिरिक्त मुनाफा हो जाएगा। इस समझौते के तहत युवती ने नाना पटवारी के साथ एक अनुबंध पत्र भी तैयार किया था। उसने बताया कि बयाना राशि के तौर पर उसने कुल 13 लाख रुपए विभिन्न माध्यमों से नाना पटवारी को दिए थे। इस लेनदेन के बदले में नाना पटवारी ने उसे उक्त प्लाट की दो डायरियां भी दी थीं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद नाना पटवारी ने वे दोनों डायरियां वापस ले लीं।

पीड़ित युवती का आरोप है कि डायरियां वापस लेने के बाद नाना पटवारी ने उसे दी गई राशि में से केवल साढ़े सात लाख रुपए ही नकद वापस किए थे। बाकी बची हुई साढ़े पांच लाख रुपए की राशि आज तक उसे प्राप्त नहीं हुई है। युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसने कई बार नाना पटवारी को फोन कॉल किए और अपने बकाया पैसे की मांग की, लेकिन नाना पटवारी ने न तो पैसे लौटाए और न ही इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर दिया। अब इस युवती ने पुलिस प्रशासन से नाना पटवारी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने ड्रग्स मामले के साथ-साथ इस वित्तीय धोखाधड़ी के मामले को भी जांच के दायरे में ले लिया है, जिससे नाना पटवारी की परेशानियां और अधिक बढ़ गई हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

POCSO कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- लड़का-लड़की को भागने से सरकार कैसे रोकेगी

POCSO कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- लड़का-लड़की को भागने से सरकार कैसे रोकेगीसुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम के कथित दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि कई मामलों में जब किशोर-किशोरियां आपसी सहमति से घर छोड़कर चले जाते हैं, तो माता-पिता अपने तथाकथित 'सम्मान' की रक्षा के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करा देते हैं।

रूस ने ईरान की मदद के लिए भेजा प्रलयंकारी विमान Tu-214PU, ट्रंप की रूस को चुनौती, क्या बढ़ेगा युद्ध का दायरा?

रूस ने ईरान की मदद के लिए भेजा प्रलयंकारी विमान Tu-214PU, ट्रंप की रूस को चुनौती, क्या बढ़ेगा युद्ध का दायरा?tu-214pu tehran deployment: क्या ईरान और अमेरिका के युद्ध में रूस की भी एंट्री हो गई है? दरअसल, पश्चिम एशिया (Middle East) में जारी भीषण सैन्य टकराव के बीच एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सीधे निर्देश पर रूस का सबसे सुरक्षित और एलीट एयरक्राफ्ट Tu-214PU ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच चुका है।

दतिया से टिकट कटने पर छलक आएं नरोत्तम मिश्रा के आँसू, आशुतोष तिवारी की नामांकन रैली में मंच पर हुए भावुक

दतिया से टिकट कटने पर छलक आएं नरोत्तम मिश्रा के आँसू, आशुतोष तिवारी की नामांकन रैली में मंच पर हुए भावुकदतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्म्मीदवार आशुतोष तिवारी की नामांकन सभा में पूर्व गृहमंत्री और दतिया से 15 साल विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा रो दिए। टिकट कटने के बाद पहली बार दतिया में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पहले नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में पिछले 15 सालों में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा का दतिया से टिकट कटने का दर्द बाहर आ गया और उनका गला रूंध गया और भाषण खत्म-खत्म करते हुए वह रो दिए।

चलती ट्रेन में पूजा का वायरल वीडियो: रेलवे ने बताया पूरा सच, 3 लाख में बुक था लग्जरी सैलून कोच; जानिए क्या हैं नियम

चलती ट्रेन में पूजा का वायरल वीडियो: रेलवे ने बताया पूरा सच, 3 लाख में बुक था लग्जरी सैलून कोच; जानिए क्या हैं नियमसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन दिनों चलती ट्रेन में पूजा का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुजारी ट्रेन के अंदर भगवान की मूर्ति के सामने अभिषेक और पूजा करते नजर आ रहे हैं। इसे देखकर कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या ट्रेन में इस तरह पूजा करना नियमों के खिलाफ है और क्या इससे यात्रियों की सुरक्षा पर असर पड़ा?

तमिलनाडु में गो-हत्या पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हाई कोर्ट के पूर्ण प्रतिबंध वाले आदेश पर लगाई रोक

तमिलनाडु में गो-हत्या पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हाई कोर्ट के पूर्ण प्रतिबंध वाले आदेश पर लगाई रोकसुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में गो-हत्या रोकने के लिए मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश पर रोक लगा दी है। राज्य में अब गो-हत्या पर हाई कोर्ट के आदेश की वजह से बकरीद के समय लगा प्रतिबंध हट गया है।

Amarnath Yatra 2026: पोनी एम्बुलेंस सेवा से श्रद्धालुओं को राहत, मेडिकल किट और ऑक्सीजन के साथ तैयार

Amarnath Yatra 2026: पोनी एम्बुलेंस सेवा से श्रद्धालुओं को राहत, मेडिकल किट और ऑक्सीजन के साथ तैयारअमरनाथ यात्रा में शिरकत करने वाले वे श्रद्धालु अब राहत महसूस कर रहे हैं जिन्हें स्वास्थ्य समस्याएं आ रही हैं क्योंकि स्वाथ्य विभाग ने यात्रा मार्ग पर पोनी अर्थात खच्चरों पर एम्बुलेंस स्थापित किए हैं जो कुछ ही देर में पीड़ितों के पास पहुंच कर उन्हें राहत दे रही हैं।

पहलगाम आतंकी हमले में हाफिज सईद पर NIA कोर्ट सख्त, गैर-जमानती वारंट जारी

पहलगाम आतंकी हमले में हाफिज सईद पर NIA कोर्ट सख्त, गैर-जमानती वारंट जारीNIA कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में फरार आरोपी और पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। हाफिज सईद को भारत और अमेरिका दोनों ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है। उसे 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है।

राम मंदिर दान चोरी कांड पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बड़ा खुलासा

राम मंदिर दान चोरी कांड पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बड़ा खुलासाGovind Dev Giri on Ram Mandir Donation Theft अयोध्या के भव्य राम मंदिर में हुए दान चोरी कांड पर पहली बार श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक तौर पर वास्तविक राशि की पुष्टि की है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने माना कि मंदिर से लगभग 3 करोड़ रुपए की नकद राशि चोरी हुई है।

ड्रग्स केस में घिरे नाना की मुश्किलें बढ़ी, युवती ने लगाए लाखों रुपए हड़पने के आरोप, इंदौर पुलिस करेगी फिर से जांच

ड्रग्स केस में घिरे नाना की मुश्किलें बढ़ी, युवती ने लगाए लाखों रुपए हड़पने के आरोप, इंदौर पुलिस करेगी फिर से जांचएक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी करप्‍शन, नीट पेपर लीक आदि के खिलाफ इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, उधर उनके भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी दूसरी मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। ड्रग्स मामले में घिरे नाना पटवारी का अब एक नया केस सामने आया है

LIVE: हाफिज मुहम्मद सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

LIVE: हाफिज मुहम्मद सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंटLatest News Today Live Updates in Hindi : NIA कोर्ट ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। पल पल की जानकारी...

7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स

7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्सMotorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिशअगर आप स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबर है। 25,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स पर GST घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि महंगे डिवाइसों पर 18 प्रतिशत की दर बरकरार रखी जा सकती है।

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमराOnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।