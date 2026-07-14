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ड्रग्स केस में घिरे नाना की मुश्किलें बढ़ी, युवती ने लगाए लाखों रुपए हड़पने के आरोप, इंदौर पुलिस करेगी फिर से जांच
एक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी करप्शन, नीट पेपर लीक आदि के खिलाफ इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, उधर उनके भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी दूसरी मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। ड्रग्स मामले में घिरे नाना पटवारी का अब एक नया केस सामने आया है, जिसने पुलिस और प्रशासन के गलियारों में हलचल मचा दी है। एक युवती, जिसे पहले ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा बुलाया गया था, ने नाना पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
इस युवती ने ड्रग्स केस के अलावा नाना पटवारी की प्रताड़नाओं से तंग आकर पुलिस को एक और मामले की जानकारी दी है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि नाना पटवारी ने उसके लाखों रुपए हड़प लिए हैं और बार-बार मांगने के बावजूद पैसे वापस नहीं कर रहा है। इंदौर के डीसीपी जोन एक नरेंद्र रावत ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि युवती द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और मंगलवार को नाना पटवारी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है।
बुटिक का काम करती है युवती : पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में युवती ने बताया है कि वह पेशे से एक उद्यमी है। वह बुटिक का काम, फाइनेंस का काम और रियल एस्टेट का काम करके अपने बुजुर्ग पिता के साथ मिलकर परिवार का भरण-पोषण करती है। युवती ने शिकायत में उल्लेख किया है कि वह पिछले कुछ वर्षों से कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी को जानती है। नाना पटवारी ने उसे राऊ बायपास इंदौर पर शुभम बेली डीपीएस स्कूल के पास एक प्लाट दिखाया था और उसे लेने के लिए प्रेरित किया था। युवती ने इस प्लाट को खरीदने में अपनी सहमति जताई थी।
किया था लाखों का लेन- देन : युवती के अनुसार, उक्त प्लाट का कुल सौदा 36 लाख रुपये में तय हुआ था। इस सौदे के दौरान नाना पटवारी ने यह आश्वासन दिया था कि वह छह महीने के भीतर इस प्लाट को फिर से बिकवा देगा, जिससे युवती को लगभग 5 लाख रुपए का अतिरिक्त मुनाफा हो जाएगा। इस समझौते के तहत युवती ने नाना पटवारी के साथ एक अनुबंध पत्र भी तैयार किया था। उसने बताया कि बयाना राशि के तौर पर उसने कुल 13 लाख रुपए विभिन्न माध्यमों से नाना पटवारी को दिए थे। इस लेनदेन के बदले में नाना पटवारी ने उसे उक्त प्लाट की दो डायरियां भी दी थीं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद नाना पटवारी ने वे दोनों डायरियां वापस ले लीं।
पीड़ित युवती का आरोप है कि डायरियां वापस लेने के बाद नाना पटवारी ने उसे दी गई राशि में से केवल साढ़े सात लाख रुपए ही नकद वापस किए थे। बाकी बची हुई साढ़े पांच लाख रुपए की राशि आज तक उसे प्राप्त नहीं हुई है। युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसने कई बार नाना पटवारी को फोन कॉल किए और अपने बकाया पैसे की मांग की, लेकिन नाना पटवारी ने न तो पैसे लौटाए और न ही इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर दिया। अब इस युवती ने पुलिस प्रशासन से नाना पटवारी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने ड्रग्स मामले के साथ-साथ इस वित्तीय धोखाधड़ी के मामले को भी जांच के दायरे में ले लिया है, जिससे नाना पटवारी की परेशानियां और अधिक बढ़ गई हैं।
इस युवती ने ड्रग्स केस के अलावा नाना पटवारी की प्रताड़नाओं से तंग आकर पुलिस को एक और मामले की जानकारी दी है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि नाना पटवारी ने उसके लाखों रुपए हड़प लिए हैं और बार-बार मांगने के बावजूद पैसे वापस नहीं कर रहा है। इंदौर के डीसीपी जोन एक नरेंद्र रावत ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि युवती द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और मंगलवार को नाना पटवारी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है।
बुटिक का काम करती है युवती : पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में युवती ने बताया है कि वह पेशे से एक उद्यमी है। वह बुटिक का काम, फाइनेंस का काम और रियल एस्टेट का काम करके अपने बुजुर्ग पिता के साथ मिलकर परिवार का भरण-पोषण करती है। युवती ने शिकायत में उल्लेख किया है कि वह पिछले कुछ वर्षों से कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी को जानती है। नाना पटवारी ने उसे राऊ बायपास इंदौर पर शुभम बेली डीपीएस स्कूल के पास एक प्लाट दिखाया था और उसे लेने के लिए प्रेरित किया था। युवती ने इस प्लाट को खरीदने में अपनी सहमति जताई थी।
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