वर्ल्ड म्यूजिक डे 2025 : कौन सा था वो गाना जिसे सुनकर सुसाइड कर लेते थे लोग?

music facts: संगीत को दुनिया में सबसे पवित्र और भावनात्मक भाषा माना जाता है। यह केवल सुरों और लय का संगम नहीं होता, बल्कि हमारे अनुभवों, भावनाओं और संस्कृतियों का प्रतिबिंब भी होता है। हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड म्यूजिक डे संगीत के महत्व को समर्पित है। इस दिन दुनियाभर में संगीत से जुड़ी कहानियां साझा की जाती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गाने की कहानी बताएंगे, जो म्यूजिक डे के अवसर पर भी डर और हैरानी से भर देता है। इस गाने को ‘किलिंग सॉन्ग’ कहा जाता है क्योंकि इसके चलते अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है।

यह गाना है ‘My Way’, जिसे मशहूर अमेरिकी गायक फ्रैंक सिनात्रा ने गाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिलीपींस में इस गाने को गाने वाले कई लोगों की हत्या कर दी गई है। इस वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक गाना माना जाने लगा है।

कैसे बना ‘किलिंग सॉन्ग’

‘My Way’ गाना 1969 में रिलीज़ हुआ था और यह जल्दी ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसके बोल आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं, "I did it my way" जैसे शब्द एक व्यक्ति के खुद के निर्णयों और जीवन के सफर को उजागर करते हैं। लेकिन फिलीपींस में यह गाना धीरे-धीरे एक बुरे अंधविश्वास और भय की छाया में घिर गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, 1990 के दशक से इस गाने को गाने वाले लोगों की बार-बार हत्या होने लगी। ये हत्याएं अक्सर कराओके बारों में हुईं, जहां शराब, ईगो क्लैश और आक्रोश ने इसे हिंसा में बदल दिया।

अब तक करीब 12 लोगों की हत्या

अब तक करीब 12 लोगों की हत्या इस गाने को गाने या सुनाने के दौरान हो चुकी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी गंभीर घटनाओं के बाद भी फिलीपींस में इस गाने पर किसी प्रकार का आधिकारिक बैन नहीं लगाया गया है। हालांकि कई कराओके बार्स में इसे स्थानीय रूप से बैन कर दिया गया है, लेकिन डर आज भी बरकरार है। लोग इस गाने को गाने से कतराते हैं और यहां तक कि सार्वजनिक रूप से इसे गुनगुनाने में भी डरते हैं।

हिंसा की वजह

इस पूरे विवाद का कारण गाने के बोल नहीं, बल्कि वह सामाजिक वातावरण है जिसमें इसे गाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कराओके बार्स में अक्सर शराब पीने वाले और असहिष्णु प्रवृत्ति के लोग मौजूद रहते हैं। जब कोई गायक ‘My Way’ गाना शुरू करता है और यदि सुर सही न हों या परफॉर्मेंस आत्ममुग्ध हो, तो वहां बैठे लोग इसे अपमान की तरह लेते हैं। कई बार ये छोटे-छोटे मुद्दे घातक विवाद में बदल जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस गाने के बोल सेल्फ ईगो को इतना बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं कि नशे में धुत लोग खुद को अपमानित महसूस कर लेते हैं।

कुछ चर्चित घटनाएं जो बनीं सुर्खियां

इस गाने से जुड़ी कई घटनाएं समाचार की सुर्खियां बन चुकी हैं। साल 2007 में फिलीपींस के San Mateo इलाके में एक बाउंसर ने एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वह ‘My Way’ गलत सुर में गा रहा था। इसी तरह 2010 और 2018 में जन्मदिन पार्टी या सार्वजनिक समारोह में इस गाने को गाते वक्त विवाद इतना बढ़ गया कि जानलेवा हमला हो गया। यह गाना धीरे-धीरे हिंसा का प्रतीक बन गया, जबकि इसका मूल भाव पूरी तरह सकारात्मक था।

आज भी बरकरार है डर

2025 में भी यह डर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि नई पीढ़ी इस गाने के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं है, लेकिन फिलीपींस में पुराने लोग अब भी इसे 'किलिंग सॉन्ग' मानते हैं। कुछ कराओके बार्स में मशीनों में से यह गाना हटा दिया गया है या प्ले लिस्ट में होते हुए भी स्टाफ इसकी अनुमति नहीं देता। यह गाना अब एक लोक-मान्यता बन चुका है, एक ऐसा अंधविश्वास जो तर्क के बावजूद खत्म नहीं हो पाया है।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।