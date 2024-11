World Childrens Day: विश्व बाल दिवस आज, जानें 2024 की थीम, इतिहास और महत्व

Today International children's Day : अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस प्रतिवर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर इस दिवस मनाने का उद्देश्य है बच्चों के कल्‍याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक या शारीरिक रूप से जुड़ी समस्या पर ध्यान देना है तथा बाल कल्याण में सुधार करना है। आइए यहां जानते हैं...

अंतरराष्‍ट्रीय बाल दिवस थीम 2024 : international children's day theme 2024

इस बार यूनिसेफ विश्व बाल दिवस की थीम निर्धारित करता है। और इस साल अंतरराष्‍ट्रीय बाल दिवस 2024 की थीम 'हर बच्चे के लिए, हर अधिकार' (For Every Child, Every Right) तय की गई है। जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को उनके मौलिक अधिकार, जिसमें भोजन, शिक्षा, घर, स्वच्छता, सेहत और सुरक्षा का अधिकार शामिल है।