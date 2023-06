केएस भरत और ईशान किशन किसको मौका देगा भारत, दुविधा में टीम मैनेजमेंट

KS Bharat or Ishan Kishan?



Who should be India's wicketkeeper for the WTC Final? #WTCFinal2023 pic.twitter.com/PgrdMVYxzZ — Sportskeeda (@Sportskeeda) June 4, 2023

Ishan Kishan or KS Bharat,who would you pick?





Ricky Ponting thinks India should play Ishan Kishan in the #WTCFinal for some extra 'X-factor' pic.twitter.com/LkYawPOjaR

Ravi Shastri has his say on KS Bharat OR Ishan Kishan for the WTC final #AUSvIND pic.twitter.com/xn9oKDbWVa

Australia ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ World Test Championship विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अभ्यास सत्र को देखकर लगा कि भारत ने अभी तक विकेटकीपर को लेकर फैसला नहीं किया है। ईशान किशन और केएस भरत दोनों ने ही बल्लेबाजी अभ्यास करने से पहले विकेटकीपिंग का अभ्यास किया। इन दोनों में से किसे अंतिम एकादश में रखा जाएगा इसका अनुमान अंतिम अभ्यास सत्र के बाद ही लगाया जा सकता है।केएस भरत की अगर बात करें तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इस साल ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपना पदार्पण किया था। वह एक भी बार बल्ले से खुद को साबित नहीं कर पाए थे। कुल 4 मैचों की इस सीरीज में वह 101 रन बना पाए थे। इसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 44 रन था।यह प्रदर्शन उस स्थिति में है जब भारत अपने घरेलू मैदान पर खेल रही थी और पिच स्पिन के मुफीद थी, ऐसे में ओवल की पिच पर उनसे बतौर बल्लेबाज कम ही उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि विकेट के पीछे उन्होंने निराश नहीं किया है।वहीं अगर ईशान किशन को मौका मिलता है तो यह उनका टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच होगा और वह भी विश्व टेस्ट चैंपियिनशिप फाइनल में। ईशान किशन को टीम मैनेजमेंट ने देखा ही नहीं है कि वह टेस्ट में कैसा प्रदर्शन करेंगे।कुल मिलाकर दोनों ही विकेटकीपर खासे युवा हैं, बस ईशान किशन एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जिससे बल्लेबाजी क्रम में विविधता आ सकती है। अब इन दोनों में से कल किसको मौका मिलता है यह तो कहा नहीं जा सकता लेकिन इस मुद्दे पर पूर्व खिलाड़ियों और फैंस की अलग अलग राय है जो ट्विटर पर भी दिखी।