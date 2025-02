6 विकेट से बांग्लादेश को हराकर भारत ने किया चैंपियन्स ट्रॉफी का आगाज

INDvsBAN भारत ने मोहम्मद शमी (पांच विकेट) की शानदार गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (नाबाद 101 रन) की परिस्थितियों के अनुकूल खेली गई संयमित शतकीय पारी की मदद से बृहस्पतिवार को यहां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले ग्रुप ए मैच में बांग्लादेश को 21 गेंद रहते छह विकेट से शिकस्त दी।

गिल का यह आईसीसी टूर्नामेंट में पहला शतक है। उन्होंने अपने इस धीमे शतक के लिए 129 गेंद का सामना किया जिसमें नौ चौके और दो छक्के जड़े थे। उनके साथ केएल राहुल (नाबाद 41 रन, 47 गेंद, एक चौका, दो छक्के) ने 87 रन की अटूट साझेदारी निभाई और छक्का जड़कर जीत दिलाई। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश के लिए मांसपेशियों में खिंचाव से जूझ रहे तौहीद हृदय ने अपना पहला वनडे शतक जड़ा लेकिन शमी (53 रन देकर पांच विकेट) की गेंदबाजी के सामने टीम 49.4 ओवर में 228 रन पर ढेर हो गई।

भारत ने रोहित शर्मा (41 रन) और गिल की तेज शुरूआत के बाद जल्दी जल्दी विकेट गंवा दिए। लेकिन फिर गिल और राहुल ने मिलकर 46.3 ओवर में चार विकेट पर 231 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया।

रोहित ने तेज शुरूआत की और जल्द ही वनडे में 11,000 रन पूरे किए। पर पावरप्ले के अंतिम ओवर में तास्किन अहमद की गेंद को हवा में उठाया और रिशाद हुसैन को आसान कैच दे बैठे जिससे उनकी 36 गेंद में सात चौके जड़ित पारी का अंत हुआ।

गिल और विराट कोहली ने धीमी होती पिच पर संभलकर बल्लेबाजी की जिस पर स्पिनरों को काफी मदद मिल रही थी। कोहली अच्छी लय में दिख रहे थे लेकिन एक बार फिर लेग स्पिन का शिकार हो गए। उन्होंने रिशाद हुसैन की लेग ब्रेक गेंद पर बैकवर्ड प्वाइंट में कट करने का प्रयास किया जहां सौम्य सरकार ने आसान कैच लेकर 38 गेंद में 22 रन की पारी का अंत किया। इस तरह भारत ने 112 रन पर दूसरा विकेट गंवाया।

इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला की शानदार लय को जारी रखते हुए गिल ने धीमी बल्लेबाजी करते हुए 69 गेंद में पांच चौके और एक छक्के की मदद से अपना पचासा पूरा किया। यह उनका सबसे धीमा अर्धशतक है।

श्रेयस अय्यर (15 रन) ने शुरू में रन लेने में हुई गफलत से बचने के बाद मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर दो चौके लगाकर लय में आने की कोशिश की। उन्होंने फिर से मुस्तफिजुर की धीमी ऑफकटर पर चौका लगाने का प्रयास किया, पर आउट हो गए। भारत ने 28वें ओवर में 133 रन पर अपना तीसरा विकेट गंवाया।

अक्षर पटेल को बल्लेबाजी क्रम में पांचवें नंबर पर भेजा गया लेकिन यह रणनीति काम नहीं आ सकी, वह रिशाद हुसैन की गेंद पर उन्हें ही कैच देकर पवेलियन पहुंच गए। भारत को 144 रन पर चौथा झटका लगा।

फिर गिल और राहुल ने धीमी होती पिच पर मिलकर संभलकर खेलना जारी रखा और अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान राहुल का कैच छूटा जो जाकिर अली ने ही छोड़ा जिन्होंने भी स्टंप के पीछे राहुल द्वारा जीवनदान दिए जाने के बाद अर्धशतकीय पारी खेली थी।

पर अगर यह लपक लिया जाता तो भारत के लिए मुश्किल हो सकती थी।

